國民黨主席朱立倫8月28日在全代會上表示，會堅持「親美、友日、和陸」的路線，但致詞內容未提到關鍵性的「九二共識」。朱立倫在全代會上揭櫫的路線，表面看來是為承續馬英九時期的兩岸政策，但實質上卻進退失據，讓中國國民黨在未來台灣及兩岸關係中完全喪失論述權。

「親美、友日、和陸」是一個以台灣為中心，嘗試與美、日、陸三方保持等距的關係，這也是馬英九時期所採行的政策。「親、友、和」的用法顯示對「美、日、陸」關係有著由深至淺不同程度的差異。這個三邊政策在當時能夠推動的兩個基礎在於：第一，華府與北京的關係在馬英九任內尚稱友好，台灣在其中不需明白表態，因此「親美」與「和陸」勉強可以並存。第二，「和陸」的基礎在於兩岸之間有「九二共識」。

另外一點必須清楚了解的是，馬英九時期的「和陸」只做到兩岸關係的「和緩」，即在外交上暫時休兵，在軍事上相互克制，但是並沒有做到「和平」，這是由於「九二共識」並沒有對兩岸的政治定位達成共識，而且馬仍堅持「各表」，因此兩岸在法律政治上仍處於敵對狀態。

朱立倫的基本立場其實並不同於馬英九。今年6月訪美時，朱立倫公開表示其立場是「親美反共不親中」、「九二共識是沒有共識的共識」。我們很難理解，既主張「和陸」，又主張「反共不親中」，兩者難道沒有衝突與矛盾嗎？而且不再認同「九二共識」，能夠「和陸」嗎？不僅是和平的「和」不可能，連馬英九時期和緩的「和」也很難做到。這樣的主張，將使朱立倫擔任主席的國民黨在兩岸中不會再有任何角色與功能。

不同於馬英九執政時期，目前美國與中國大陸間正在逐漸升高其對抗，美國朝野已有「打台灣牌」的共識。蔡英文政府也已經把台灣的身家性命全部押在美國身上，其「親美」的程度已近於任憑美國予取予求，不敢有雜音的無自主性地步。

朱立倫主席訪美時的言行則顯示出，他希望其兩岸政策能得到美國的認同，所以公開地宣示國民黨「一貫親美」。在當前美陸正處於高強度對抗的環境下，不同於民進黨的「親美」與「抗中」並存，合乎其政黨的一貫邏輯與現實，朱立倫如今又將「親美」與「和陸」放在一起，反而顯得矛盾與一廂情願了。

朱主席把「和陸」放在「親美」後面，表示重視對美關係高過兩岸關係。但我認為，兩岸關係才是重中之重，也是台灣對外關係的基礎。兩岸關係好，台灣對美、日關係才有可能在平等與健康的基礎上發展。兩岸關係對抗，台灣就只會被美當抗中的工具。

美陸戰略性的對抗加劇，民進黨政府已參與其中無法自拔，北京對台軍事行動升高，台灣已成為國際公認的危險地區，目前的中國國民黨理應致力於結束兩岸敵對狀態，為兩岸創造和平，這才是國民黨真正的價值所在。

國民黨目前雖然在野，仍可以建立為兩岸創造和平的「和中」論述，這當然需要有完整大論述與開啟政治對話的勇氣，而非建立在一些自相矛盾的論點，或無實質內容的口頭政治語言之上。如今北京思路已日漸清晰，國民黨與台灣還能有多少時間蹉跎？

（作者為孫文學校總校長）