9月13日新罕布什爾的初選舉行過後，美國兩黨期中選舉候選人名單正式出爐。由於川普在輸掉2020年總統大選後，不願意接受敗選結果，還默許或鼓勵支持者攻擊國會山莊，企圖阻撓副總統彭斯（Mike Pence）以參議院議長的身分認證拜登的當選。部分共和黨眾議員因為不認同川普的煽動暴力做法，投票支持彈劾川普，其中還有兩位受邀參加「一月六日調查委員會」，成為他眼中的「十大寇」。川普誓言在他們競選連任時，支持黨內對手，在初選中將這些叛徒拉下。

這「十大寇」中，4位選擇退休，而不願意和川普再做纏鬥，包括參與「一月六日調查委員會」的伊利諾州眾議員金辛格（Alan Kinzinger）；4位在初選中落敗，包括最著名的錢尼女士（Liz Cheney），她在懷俄明州初選中，輸給川普力挺的候選人近4成的選票，敗下陣來。華盛頓州的女性眾議員博伊特勒（Jaime Herrera Beutler）儘管表現比錢尼強，但仍然以不到1個百分點惜敗。密西根州的梅耶（Peter Meijer）則是以3個多百分點，輸給不承認川普敗選的初選對手。在1月6日暴力國會山莊事件之前，一直是川普支持者的南卡羅萊納州眾議員萊斯（Tom Rice）和錢尼女士情況相似，他以不到川普支持對手一半的票數遭到淘汰。兩位在初選中獲勝的是華盛頓州第4選區的紐豪斯（Dan Newhouse），及加州第22選區的瓦拉道（David Valadao），但勝過黨內川普支持對手的票數都在5個百分點內。如果將川普嚇走的4位沒競選連任者在內，他的成績是8比2。

川普鎖定要拉下的幾位現任參議員中，阿拉斯加的穆考斯基女士（Lisa Murkowski）及南達科他州的圖恩（John Thune），都在初選中勝出。事實上，在爭取連任的不分黨派的現任28位參議員中，每位現任者都贏得提名再戰。這一院的成績，川普是0比2。在沒有共和黨現任者的競選較為激烈選區中，川普支持的對象如賓州的奧茲醫生（Mehmet Oz）、俄亥俄州的暢銷書《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）作者J.D.凡斯 （James David Vance）、喬治亞州的前喬治亞大學及美國職業足球運動球星華克（Hershel Walker），及亞利桑那州擁抱川普陰謀論的馬斯特斯（Blake Masters），都在初選中獲勝。這幾位候選人的偏激保守立場雖然讓他們在初選中脫穎而出，但卻不見得能夠擴大票源，促成他們在大選中獲勝。

在州的層級方面，那些川普與拜登2020年選票相當接近州的州政府官員、特別是負責選務的州務卿，曾受到川普關切，要求他們宣布有選舉舞弊的情形，包括沒有公民身分的非法移民、監獄中的服刑人、甚至是已經往生者，居然都參與投票，同時還出現一些沒有封條的票箱，讓人質疑這些選票就是做票的證據。他特別指出兩個總統得票率差不到0.5個百分點的亞利桑那及喬治亞州，應該是他獲勝。

喬治亞州務卿拉芬史伯格（Brad Raffensperger）率領該州選務人員戮力從公，發現確實有兩個死人投票，而非川普所宣稱的5千張票，這在通訊投票情況下確實有可能發生，但根本不足以影響選舉結果，但他不僅被川普斥責，也收到來自川粉的恐嚇威脅。不過，他還是能夠擊敗川普所支持的對手，代表共和黨競選連任。

在共和黨州長初選方面，愛達荷州現任州長里特（Brad Little），擊敗川普所支持的麥吉琴（Janice McGeachin）女士，另一位現任者勝出的是喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），他因被質疑未協助川普「找到」他在該州所需要超越拜登的選票，惹怒這位前白宮主人，但他卻輕易以超過7成的選票，擊敗川普所支持的前聯邦參議員珀杜（David Perdue）。另一位川普所支持的州檢察長候選人也落敗。川普支持者唯一獲勝的是現任副州長鄧肯（Geoff Duncan）未競選連任所留下的開放席次。簡言之，川普在喬治亞州4大職務選舉的成績單是0.5比3。

從以上3組數據來看，川普在眾議院小選區的影響力最大，但到了代表全州職務的聯邦參議員、州長、州務卿及州檢察長，卻有他的侷限性。由於川普背書的候選人不是相信陰謀論者、就是意識形態相當保守的極端分子，他們或許能夠贏得共和黨內的初選，但能否在大選中擴大票源、爭取到足夠的中間選票、擊敗民主黨對手，還是要等到11月8日之後才會見分曉。個人相信，如果共和黨能夠贏得參議院的多數（眾議院已是囊中之物），且大部分他的支持者都當選時，川普有可能逕自宣布投入2024年的總統大選。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）