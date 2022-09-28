王毅指「美國炮製莫須有的民主對抗威權敘事」，說美國一系列涉台舉措，他質問美國「如何兌現不支持台獨的重要表態？」美國國務院卻公開表示，美國對台灣主權沒有立場。又承認，美國的一中政策，跟中國的一中原則不同。這是美國第一次揭開底牌。

不同的地方就是，美國對台灣的主權地位不持立場，承認支持「台灣地位未定論」，事實上，長久以來，我已經一再比對美國的「一中政策」，是實質扭曲「一中原則」。美國的「一中政策」，就是「一中一台」。

台灣的地位是什麼，本該明確。台灣，是中國的領土。兩岸因國共內戰而未統一。但台獨已經公開在島內外主張，台灣不屬於中國，兩岸是兩個國家的關係。

意思是，台灣自己宣稱，台灣這邊，不管國號叫做什麼，領土都只有台澎金馬。美國那頭，本來跟大陸簽訂中美三公報。三公報的基礎就是「只有一個中國，台灣是中國領土的一部份」。

美國則一直以各種方式扶持台獨，一邊唸著「美國立場沒有變」的經。但，美國幾十年來，起碼表面上，不挑戰「台灣是中國領土」這件事。就是一直壯大台灣台獨，一邊說美國沒有變。

近來，美國國會也罷，白宮也罷，國務院也罷，卻在支持台獨的力度都各自加大，話語強硬，態度直白了。美國「立場不變」的經雖然繼續唸，其實越來越蒼白。

現在美國國務院終於掀底牌，承認美國對台灣地位「不持立場」。不持立場，意思就是說，你台灣是中國領土還是「獨立國家」，我不持立場。那麼，話都說到這份上了。「不持立場」的意思，不是真的沒有立場。

「不持立場」就是不支持「台灣是中國領土」。其實就是，反對「台灣是中國領土」。接下來的邏輯就是，既然美國的立場是「台灣不是中國領土」，那麼中國當然沒有權力干涉台灣的地位問題。

美國支持「台灣地位未定論」，這代表，「台灣的地位」，要以後決定，要我美國來決定，你中國無權決定。現在，美國算是國會、白宮跟國務院都揭開底牌了。美國直接背棄了三公報，背棄了「一中原則」。這當然不是無意為之，也不是哪一個政黨或政客的臨時起意，是美國針對中國長期布的局。

美國「台灣政策法」把美國的底線，白紙黑字寫得清清楚楚。包括事實承認台獨，並且把台灣列為印太戰略，軍事、科技、經濟上，協助美國，對抗中國大陸的重要基地。裡面規定要讓台灣享有跟「非北約重要盟國」的同等地位。英國首相特拉斯也公然說「與盟國合作確保台灣自我防衛」，其實就是把中國塑造成「邪惡妖魔」，把世界變成兩個集團對抗，將矛頭指向中國的政治制度發展道路跟執政黨。

事情已經到這個地步，圖窮匕見了。

（作者為作家）

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