台灣經濟研究院公布8月景氣測點，其中製造、營建及服務業已是連8個月呈現下滑趨勢，尤其製造業衰敗最為嚴重，已是自2020年6月以來最低迷情況，原因眾說紛紜，推給國際局勢紛擾、疫情擴散影響，猶如裹腳布又臭又長，實際反映的卻是民進黨不勤於政事，所導致的苦果。

全球通貨膨脹尚未緩解，多國央行僅能升息以對，美國更是帶頭升了3碼，且不排除第4季還會繼續上調，反倒是世界最大經貿市場的中國大陸面對疫情仍高標準對待，並不急著解封，讓美、歐等國如坐針氈、慌了手腳，復甦經濟在嘴上說的震天價響，實際作為卻是寥寥無幾，歐洲PMI（採購經理人指數）下探20個月低點，生活基本開銷所需費用一再飆升讓消費行為銳減，連帶使景氣持續萎靡不振。

台灣想以解封救經濟，恐怕只是淪為呼口號、無助益的政治操作，除了景氣測點已經透露出報復性消費不會出現外，亦有超過3成的中小企業對未來經濟成長抱持著持續凜冬的悲觀看法，台股加權指數更是從年初18619點，至今跌破14000點大關，投資人2年多來的獲利通通回吐，所有的慘況加總如同台語俗話：「土土土！」

選舉年一到，政策牛肉一道道，誰能提出有效的振興利民措施，才是真正可以解決上述問題的解藥良方，台灣人民已是迫不急待！

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