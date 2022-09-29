美國參議院在本月14日通過《台灣政策法》，除了表達象徵性挺台的立場外，將台灣納入非北約軍事盟國，來合理後續一連串可以挑起台海戰端的理由，再來就是繼續榨乾台灣的財產，軍火裝備融資包裝成軍援友台基金，金額高達65億美元，假若全數提出申請，那又將是近幾年來數千億特別預算後的另一座債台高築。

美國眾議院亦不遑多讓，外交事務委員會主席麥考爾，28日連袂36名眾議院共和黨員推出眾院版TPA，內容更是以「戰略清晰」來框架兩岸關係，直接綁架嚮往和平不要戰爭的台灣人民，而且如出一轍的也提出5年65億的軍事融資，把美國國家利益凌駕在台灣人民身家性命之上。

更加嚴重破壞兩岸現狀的是，眾議院擬提案要求美國政府視台灣為合法政府，重新授權《台灣保證法》，此舉無疑是挑戰中國大陸底線，逼虎傷人，北京方面絶對無法接受步步進逼的台美雙簧，如若擦槍走火，徹頭徹尾受害的還是島内的每一份子。

兩院的議案猶如烽火燎原，一旦法案通過，可預見無法收拾的局面，美國白宮國安顧問蘇利文就提出警告：「相關條文象徵意義太強烈，恐會動搖目前美中穩定的局勢！」此法更是讓美國從以往的「戰略模糊」向「戰略清晰」邁進一大步，極有可能推翻長年「一個中國」政策，後果難以估算，台灣不管誰執政，都應該及早因應，否則將成為那個真正葬送台灣前途的劊子手。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※