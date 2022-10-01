國境10月13日解封，專家以科學角度評估，目前99％以上新冠肺炎均為輕症，新冠肺炎應降級為第4類、指揮中心也要退場，但衛福部長薛瑞元卻說，指揮中心明年6月才要退場，令人聽了咋舌。

不降級、不退場，指揮中心說要讓民眾回復正常生活，根本在愚民，翻開防疫預算，自指揮中心成立以來，已花了5億元動員及加班費，而直播與1922等媒體宣導則花了近8億元，光這兩項已燒了13億元，功能已不彰的指揮中心繼續存在，只是苟延殘喘，繼續揮霍民脂民膏而已，此時不退場，更待何時？

這波新冠肺炎疫情一燒快3年，民眾一直在等國境解封，而行政院最後點頭10月13日，由本土確診數近來仍不上升來看，疫情並非唯一考量，在各國紛紛開放國門之際，政院受到工商界及旅遊業相當大的壓力，既然國境解封不完全是因為疫情，顯然政院也覺得目前疫情還好，尤其新冠肺炎流感化後，大家都忘了還有過去流感監測經驗豐富的疾管署可接手，指揮中心更加沒有存在的餘地。

指揮中心在新冠疫情高峰時，的確有其功能，但包括民眾外出一定要戴口罩及旅遊限制等，都是某種程度剝奪民眾自主權利，姑且不論人權大帽子，在這個過程中，指揮中心也享有了無上的權力，尤其又有千億防疫特別預算可支配，手握權與錢，怎不令人迷戀，又怎捨得放下手中這根魔棒。

國境解封、新冠疫情流感化，新冠肺炎唯有降為第4類，才能被視為流感，未來不用再通報確診病例，只要監測回報中、重症即可；指揮中心退場，防疫工作才會回到疾管署負責的常軌，包括疫苗及藥品的採購，疾管署及食藥署過去都在做這方面的工作，若需跨部協調，上還有行政院，並非指揮中心不可。

新冠肺炎不降級、指揮中心不退場，說穿了，並非疫情，都是放不下魔棒的政治算計。

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