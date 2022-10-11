10月10日是中華民國111年國慶，令人不解的是，這幾年來在民進黨執政下的國慶，為什麼已如同台語老歌《走味的咖啡》那樣，讓人覺得不是「味道」。不滿的是這股味道竟是那樣的令人作嘔。在蔡政府的領導下，雙十國慶已被視為雞肋，雖然食之無味，卻是它用來羈縻一些視國慶為「中華民國國慶」的老中青中華民國派；而一旦台獨建國成功，雙十就會變成「撇十」，而被棄若敝屣。

我們為什麼年年揣著不安而非喜樂在慶祝國慶，為什麼以往的旗海飄揚，四海同心，變成了今天的荒寒？儘管蔡政府每年極盡塗脂抹粉之能事，但人民大眾那份節日的喜悅，卻是每年都在遞減？其中最主要的原因，當然是台灣的政治品質已然江河日下的結果。

什麼是「政治品質」？最主要在標誌和掌握兩點，就是太史公所說的：「安危在出令，存亡在所任」。結合當前台灣的情勢來說，今日台灣的生死存亡，就在領導人是否死抱住「抗中保台」這一條，而不思其他還有可行保命之道，以及她是否所託者，只會拿掃把或侈言什麼「不對稱作戰」，就可以讓台灣死裡逃生。

在上者無能，在下者蠱惑，就讓台灣陷入了空前的危疑震撼之中。而在這種氛圍下，稍為清醒的人還能懷著愉悅的心情歡度國慶嗎？而更令人氣憤的是，民進黨政府竟敢「偷天換日」，將中華民國111年的雙十國慶改成了「台灣國慶」。這種明目張膽、肆無忌憚的醜行，不只讓中華民國蒙羞，更是對辛亥革命先烈和歷史最惡毒的褻瀆。

所謂「國慶」就是一個政權推翻另一個政權後所訂定的紀念日。例如1911年10月，孫中山推翻了滿清而訂10月10日為中華民國國慶日；又如美國在1776年戰勝英國殖民統治，成立了美利堅合眾國，訂出每年7月4日為國慶日。試問台灣什麼時候打敗了什麼政權？

台灣歷史先有荷蘭人統治，中有鄭成功領台，後有日本50年殖民統治。台灣一天也沒有打敗過一個政權，又哪來的「台灣國慶」，且還是111年的國慶。天下有這種「國慶」嗎？明眼人都知道，這是蔡政府「暗渡陳倉」的伎倆，這種醜行背後就暗藏了消除中華民國，明目張膽的以台獨「李代桃疆」的居心叵測。

民進黨政府的這種居心，絕非宵小的行徑，而是明火執杖，強取豪奪的卑劣。如果讓它們得逞，那一定是中華民國的災難，更是全體台灣人民的災難。

（作者為退役少將）

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