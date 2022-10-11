蔡英文總統今年國慶演說的主題是「給世界一個更好的台灣」，拋出一個重要問題：什麼是更好的台灣？怎樣才能讓台灣更好？

我想起大導演庫柏力克的名言：「我或許不確定我要什麼，但我很確定我不要什麼。」對台灣人來說，「更好的台灣」面貌有很多種，但有一點非常確定，就是大多數台灣人不要台灣變成戰場，不要台灣變成「軍火庫」。

根據《紐約時報》報導，美國前任及現任官員指出，中共解放軍環台軍演後，美國正加緊努力在台灣建立龐大武器庫存，成為「刺蝟之島」，碰到中國大陸封鎖台海並侵略時，也能撐到美國等國決定介入（是否介入尚不確定）。

有沒有覺得這樣的路徑很熟悉？這就是烏克蘭的例子。相較於前任的川普對北約沒興趣，美國總統拜登上任後，積極推動北約東擴，慫恿烏克蘭加入北約，等俄羅斯耐不住發動「特別軍事行動」後，美國再大量支援烏克蘭武器，成功地削弱俄羅斯的國力。只是，倒霉的就是烏克蘭人，流離失所，生靈塗炭。

至於路徑操作模式，大抵是表面上鼓勵雙方對話，實質上鼓動烏克蘭（台灣）走向對抗的道路。今年以降，美國來了一堆代表團與國會訪問團，對我國恢復徵兵制與強化後備動員制度頻下指導棋，其中前美國國防部長艾斯培更建議台灣應該不分男女老少全民皆兵，與人民解放軍打一場「不對稱的戰爭」。

七月來訪的艾斯培揭露美國真正的意圖，八月美國眾議長裴洛西訪台，踩了美國與大陸間所謂的「紅線」，中共發動環台軍演，美國再順勢拋出要將台灣建成「巨大軍火庫」。這中間一氣呵成，對美國來說，這是複製「烏克蘭模式」，差別只在於台灣要多花點銀子買武器。

但所幸，台灣人不是烏克蘭人，美國的「陽謀」讓許多國人警覺。產業界代表、國內企業大老林伯豐更直言，如果如外媒所說美國旨在把台灣化為巨大的軍火庫，台灣經濟危險，「台灣要拒絕，台灣不能當烏克蘭！」說出了多數台灣人心聲。

這兩個月好幾個重要民調更顯示，台灣人並不覺得裴洛西來訪對台有幫助，相信如果發生戰爭美國會出兵的不超過五成。上個月《聯合報》行之有年的大型民調「兩岸關係年度大調查」顯示，46.8％的民眾認為，台灣應該與美國以及中國大陸保持相等的距離。83%的民眾支持兩岸維持溝通管道。

強烈的民意，蔡英文總統不敢無視，因此她在國慶講話喊「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，也拋出在兩岸邊境解封之後，期待與北京對話，讓兩岸人民恢復交流，進而舒緩台海緊張情勢。但是，蔡總統做得到嗎？

綠營最常操作的論述是，中共軍機繞台，軍演環台，我們不能屈服。但是這個論述最大的盲點是：面對同樣的中共，同樣的領導人習近平，為何馬英九當總統時可以有和平，有尊嚴與習近平會面，換蔡英文就無法？答案很明顯。

以人民為念的領袖，讓人民安居樂業，享受和平尊嚴；無能的領袖則讓國家陷入戰火，人民家破人亡。所謂「更好的台灣」，不是給世界的，應該是給台灣人的。與其迎合美國對抗中共的策略，不如回過頭來看多數台灣人的心聲，更好的台灣絕對不是變成火藥庫，更不是變成戰場。（作者為前總統府副秘書長）

※ 以上言論不代表旺中媒體集團立場※