繼美國國務卿布林肯兩度示警，北京當局已決定加快統一時間表，且不惜以武力改變兩岸現狀後，美國海軍軍令部長吉爾代上將19日警告，必須考慮中共可能在2023年武力犯台，美軍必須最快在今年底之前做好應變準備。美國預設的共軍武力犯台時間，較前印太司令部指揮官戴維森上將推算的2027年，一舉往前推進了3年！

針對吉爾代的推估，國安局長陳明通遙遙呼應，表示根據他的研判，2023年中共對台比較可能是「以戰逼談」，國安單位都有一定的因應措施與準備。

迄今為止，美國對北京何時對台動武的各種預測，都沒有舉出確切的證據。設若美國情報縝密、預測精準，今年2月俄國進犯烏克蘭時，美國怎會手忙腳亂？預測共軍犯台時間一改再改？從華府智庫推論的2049，改到2027，再提前到2025、2024、甚至2023？美國究竟意欲為何？

美國對中共武力犯台時程表推估的變化，並不是基於客觀的情報分析，而是基於美國與中國鬥爭所需的主觀意識，以及淘汰、去化過時軍備武器的政治遊說策略。亦即，醜化中國窮兵黷武形象，炮製台海情勢越趨緊張的假象，越有利於美國軍備擴張以及對台軍售利得，美國鷹派也就越有藉口先發制人，壓服中國的崛起，維護美國霸權地位。

台海真要爆發戰爭，始作俑者其實正是美國。至於台灣在中美鬥爭過程中是存是亡，是生是死，非關美國利益，也不在她的考慮範圍裡！

陳明通預判2023共軍來犯是「以戰逼談」，與其坐等對岸「以戰逼談」，何如「以和逼和」？假如，兩岸重修舊好，共商統一大計，猜猜看，美軍何時對中動武？是直接攻擊中國大陸還是攻擊台灣？或者，美國就此不得不「棄武就和」？

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