從Web2.0進化到Web3.0，新加坡成了全球焦點與投資熱土！Web2的Grab與蝦皮母公司SEA，還有出身北京的TikTok，都在新加坡設立總部，早已不是新聞；至於Web3的區塊鏈與加密貨幣，以及NFT與元宇宙的新創團隊，在烏節路滿街都是，難怪連國民黨副主席連勝文都在輔選空檔，親身率領大批台灣創業家到新加坡考察交流。

超過1/3的「財富500強」大公司，歷年來選擇在新加坡設立亞太區總部，包括蘋果、微軟、谷歌、Meta、AMAZON、BMW、聯合利華，早已凸顯新加坡的經商優勢。作為全球最自由經濟體的新加坡，下一波的GDP成長引擎已經鎖定Web3的發展潛力。

近兩年來，從香港轉進新加坡的大把資金，還有來自大陸的創投與區塊鏈團隊，把他們口中的「坡縣」，打造成了新經濟的一線城市。關鍵在於，大陸政府「禁幣」又「禁礦」，年輕人跟大企業連發行NFT都要小心翼翼，在大陸自廢武功的政策監管下，Web3新創團隊們都只能「竄逃」到新加坡。

新加坡既是一個避難所，也是一座冒險島，這是大陸出海也出逃的創業家心裡話。甫落幕的「Token 2049」區塊鏈產業盛會有超過7千人參與，會場內更隨處可以聽到道地京腔普通話；大會在濱海灣金沙展館熱熱鬧鬧舉辦，搭上全城熱衷的F1賽事，都讓新加坡的旅館房價水漲船高。

在地緣政治傾軋的當下，新加坡政府試圖維持超然地位，希望成為跨國企業面對「逆全球化」的避險中心。最早的例子是，字節跳動在2010年面對美國川普政府的強力監管時，選擇在新加坡把TikTok成為獨立公司。

當然，新加坡本來就是亞太金融中心，一方面金融監管政策到位，一方面也長期鼓勵金融科技的創新，正好跟Web3強調去中心化所有權的主旋律相近。近年當地更有諸多傳統金融人才大膽投身加密貨幣交易所，以及DeFi（去中心化金融）等新興商模發展。

新加坡的人均GDP本來就是台灣的1倍以上，雖然元宇宙還不是經濟發展主要引擎，但吸納了來自大陸的資金與團隊後，未來確實很有看頭。當臉書母公司Meta還在燒錢投入元宇宙的同時，諸多以新加坡為基地的加密貨幣交易所，以及面向東南亞市場的區塊鏈團隊，就算今年遭遇熊市低谷，也都是很有賺頭。

台灣也已經有許多區塊鏈人才，前仆後繼到新加坡求職，立刻增加1倍的年薪，吸引力與誘因當然很大，詢問移民與申請居留絡繹不絕。相較於10多年來，台灣年輕人多數是到新加坡從事基層服務業，這一波的高階人才出走潮，對於台灣未來打造「護國群山」的影響，確實需要深入關注。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）