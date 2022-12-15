「世代交替」是目前台灣社會相當流行的趨勢，年輕一代的新血，具有充沛的活力與熱情，想來是可以為未來闖蕩出一個新局面的，一代新人換舊人，這才是符合社會發展的規律。也唯有新人蜂出，才可能有蓬勃的朝氣，從這個角度來說，我是絕對贊同的。

但身為一個年長者，我也對「世代交替」是有些凜懼的，老驥如果只能伏櫪，坐等吃食，以消磨歲月，不但辜負了年輕時的雄心壯志，更是對目前自己的否定與作踐。我既尚未老年癡駘，知識智慧也都仍在，筋骨雖弱，而體力也尚說得過去，更重要的是熱情依舊十足，理想仍是堅定不移，醉裡挑燈，寶劍猶然鋒利，廉頗雖老，尚猶健飯，緣何就得因年紀之長，就甘於與草木同腐同朽？

由此而言，新人固然應該讓他們有獨當一面的機會，但是，那老舊的一代，究竟應該何去何從？這也的確是一個問題。所有的老人，都曾年輕過，同時也是代代交替，以新換舊的。但是，從年輕到老成的過程中，無疑老舊的世代，也積累了不少豐富的經驗，更通曉許多事務上的眉眉角角，思慮周密、行事穩重，卻也不可諱言地有其可貴可重之處。

由於醫學的發達，以及現代人對養生的重視，70歲的老年人龍精虎猛的，其實也大有人在；而此輩通常也都是「不服老」的，總認為自己的智慧、經驗、精力，也都還足以因應事務，絕對不肯輕言退讓。在此情況下，年輕進取者奮力往上攻堅，而年長者老馬戀廄、堅守不放，世代之間的衝突，就難免發生。

一棵大樹的成長，堅韌壯實的樹幹，雖是久經風霜，還是可以挺拔向上的，而其根深而柢固，能吸收更多的水分與養分，這是老幹之所以必須存在的意義與價值；但是，唯有新枝，才能開枝散葉，汲取更多的陽光，以長成濃蔭密葉、開花結果，蔚然而成大樹。老幹新枝，才是相得而益彰的。

我不是甚喜「世代交替」一詞，交者交接，替者揚替，老一輩的真的就應該退隱山林，揚棄不用嗎？所以，我較強調「世代合作」，老一輩以其豐富的資歷，作為新一代的支柱，可以隱身於幕後，供作諮詢參考，而如果智能未衰，亦不妨可以披掛上陣；至於真的衝鋒陷陣、開疆闢土，則不妨讓真有實力的新人，大膽嘗試，這才是真的「世代」間應有的常態。老將不必戀棧，新秀不必排擠，適才適能，擇職而任，這就是「合作」。

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