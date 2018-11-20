韓國潛艦將改用三星鋰電池 潛航時間延長一倍

2018年11月20日 19:10 中時電子報 江飛宇

根據韓國國防採購管理局（DAPA）的公告，韓國下一代攻擊潛艦將會安裝鋰電池，該部門表示，與鉛酸電池相比，鋰電池有著更長的放電時間，可以使潛艦的水下航行時間延長一倍。

防衛新聞(defense news)報導，DAPA稱，現代的傳統動力潛艦都朝向採用鋰電池做為更新的方向，在經過30個月的開發後，大型化鋰電池終於取得成功，已通過技術性能評估，這將是武器平台整合的重要一步。

三星是全球最大的手機製造商，也正因為手機都使用鋰電池，因此三星也是全球最大的鋰電池供應商。韓國新一代潛艦KSS-III正在船台上建造中，目前已有3艘下水，而第2批的3艘KSS-III潛艦就會採用鋰電池動力。

KSS-III級潛艦全長83.5公尺、最寛9.6公尺。水面排水量3,358噸、水下排水量3,705噸，是韓國第3代自製潛艦，也是排水量最大的一型，因為空間很大，該級艦配備了6個垂直飛彈發射管，能夠安裝韓國自製的陸攻巡弋飛彈。DAPA官員說，KSS-III最高航速達到20節，航行距離為10,000海浬(18萬公里)。

KSS-III潛艦

。

DAPA表示，原本鋰電池一度被認為昂貴又不穩定，所以潛艦一直沒有使用，但是經過多年的開發後，鋰電池的安全性已令人滿意。

官員表示，潛艦用的鋰電池首重安全性，甚至在一定程度上，降低了儲電量，以確保更高和更好的安全標準。甚至新電池經歷了惡劣條件的測試，例如爆炸、海水、火災和極端溫度。

不過，日本潛艦更早就使用了，蒼龍級潛艦已經使用傑士-湯淺公司(GS Yuasa)所開發的鋰電池。

(中時電子報)