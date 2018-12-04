酒香不怕巷子深 新奇角度探重慶

2018年12月04日 10:53 中時電子報 綜合報導

燈下山城

不覽夜景，未到重慶。重慶三面臨江，一面靠山，倚山築城，建築層疊聳起，道路盤旋而上，城市風貌獨特，由此形成奇麗夜景。在重慶市台辦的安排下，媒體團一行搭上兩江遊遊船，感受重慶流光斑斕的獨特夜景。初夜山城，萬家民居燈火為背景，繁華區燈飾群為中心，幹道和橋樑華燈為紐帶，層見疊出，構成一片高下井然、錯落有致、遠近互襯的燈的海洋。更兼兩江波澄銀樹，浪卷金花，滿天繁星似人間燈火，遍地華燈若天河群星，上下渾然一體，五彩交相輝映，如夢如幻，如詩如歌，堪足撩人耳目，動人心旌。

圖為重慶洪崖洞夜景。(圖片來源：重慶市台辦）

圖為重慶夜景。（圖片來源：重慶市台辦）

登高攬收眼底

重慶環球金融中心，位於中國重慶解放碑中央商務區中心，共78層，建築高度為339米，是重慶及西部地區第一高樓。作為重慶新地標，重慶環球金融中心成為網卡城市打卡必去地點之一。在媒體團前往大廈取景當日，重慶環球金融中心正在舉行垂直馬拉松比賽，在動感旋律中，見證充滿活力重慶運動健兒

大隱於市

在重慶市中心，完整的保留著宋慶齡舊居陳列館，共展出實物和歷史照片110件，歷年來吸引眾多的海內外觀眾來館參觀，受到各界人士的好評。已申報全國愛國主義教育基地，為"紅色旅遊"景區(點)。在高速的經濟發展中仍保留著歷史的痕跡，不忘初心，堅定前行。

圖為解說員介紹宋慶齡生平事蹟。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司）

重慶新地標

重慶二廠文創公園，儼然又是一個文藝青年必游之處，它的前身是民國時期的中央銀行印鈔廠，重慶二廠文創公園是由鄧超、杜鵑等主演的電影《從你的全世界路過》取景點。二廠裡面的鐵門，帶有非常強烈的工業感，在當下是文藝青年，非常喜歡的拍照打卡點。二廠，看似破舊，卻越看越耐人尋味，它融合多方元素，呈現成斑駁多彩、耐人尋味的效果。

(中時電子報)