第一夫人惹不起！凱利走人 梅蘭妮亞是關鍵

2018年12月09日 12:52 中時電子報 吳映璠

白宮幕僚長凱利（John Kelly）確定年底打包走人，事實上他要離職的消息早就傳過好多次，尤其近幾個月在幾個人事案件上處置失當，加上他與第一夫人梅蘭妮亞有過多次爭執，都將他推離川普內閣核心。

美國媒體報導白宮幕僚長凱利與第一夫人梅蘭妮亞早已不合。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，凱利進入川普內閣的兩年生涯充滿爭議，他取代蒲博思（Reince Priebus）成為幕僚長後，隨即展開鐵腕手段，包括限制進出總統正式辦公室的人員、阻斷特定人士撥電話到白宮總機等。

不過近幾個月凱利日漸感覺到自己的位置不保，尤其川普開始迴避凱利的政策，甚至對凱利的評價也搖擺不定，常常稱讚完凱利後沒幾分鐘又接著批評他。

不僅如此，凱利近期接連牽扯進人事紛爭，10月份凱利與國安顧問波頓（John Bolton）發生嚴重的口角衝突，當時波頓責備國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）在非法移民越界的任務上表現很糟，曾經擔任過國土安全部長的凱利則極力維護前下屬尼爾森。

今年2月，曾任川普貼身助理的前白宮幕僚秘書波特（Rob Porter）被兩名前妻指控家暴，據傳凱利對家暴情事早已知情，不過他並未因此要求波特下台，甚至還發布聲明，稱讚波特品格良好，這起事件也重創凱利在白宮聲譽，影響他與其他幕僚的關係。

不僅與多位白宮工作夥伴關係不睦，盛傳凱利與第一夫人梅蘭妮亞也有過多次衝突，並且成為他離任的重要導火線。

今年11月，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）就披露凱利與梅蘭妮亞鬧不合，可能很快就要離職。報導指出，梅蘭妮亞今年稍早曾向川普抱怨凱利一再拒絕她讓幕僚升遷的要求，凱利拒絕的理由是人事方面沒有空缺，但同一時間凱利的下屬卻頻頻獲得升遷機會，這件人事衝突傳到川普耳裡，讓他大為光火，川普隨後要求凱利依照梅蘭妮亞的心願辦事，人事升遷案喧鬧了幾個月後才算是底定。

梅蘭妮亞的幕僚也經常遭受不公平待遇，例如梅蘭妮亞洽公出訪時，凱利經常沒有為她的兩名幕僚保留空軍一號或是直升機座位，幕僚也經常到了當地後才發現沒有旅館房間住，甚至不能搭乘公務車隊。

此外，今年3月，凱利強迫梅蘭妮亞相當信任的事務長卡波拉爾（Justin Caporale）及總統私人助理麥恩堤（John McEntee）離職，此舉也讓梅蘭妮亞相當不滿，認為是「對她個人的侮辱」。

當時親近川普的人就相信，凱利與梅蘭妮亞的種種衝突可能讓他的幕僚長位置受到威脅。

(中時電子報)