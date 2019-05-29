登山客今年瘋攀全球最高峰聖母峰（珠穆朗瑪峰，Everest），導致山道嚴重塞車，加上惡劣天候導致11人死亡，造成憾事連連。現年30歲的年輕登山家張元植今天在受訪時表示，由於聖母峰太過出名，才會吸引不少缺少經驗的登山客想要挑戰，一旦遭遇惡劣天候就容易發生死亡事件，因此建議喜愛登山的民眾一定要先做好事前準備，千萬別一窩蜂的挑戰超過自己極限的山峰，才不會害人害己。

本月剛成功挑戰世界第五高峰馬卡魯峰的登山家張元植，6月終將挑戰世界第二高峰K2。(黃邱倫)

30歲的張元植與35歲的呂忠翰(果果)剛在本月15日成功挑戰世界第五高峰、位於尼泊爾的馬卡魯峰(8485公尺)，緊接著又預定在6月14日出發前往義大利挑戰8611公尺、世界第二高峰K2，台灣過去從未有人成功登頂，兩人有機會寫下新紀錄。

張元植與呂忠翰是國高中的學長和學弟，呂忠翰是目前全台唯一「無氧」登頂5座超過8千公尺以上的高峰者，2013年迦舒布魯峰(G2)、2014年布羅德峰、2017年馬納斯魯峰、2018年南迦帕巴峰、今年馬卡魯峰，登山經驗豐富。

對於近日發生在聖母峰的死亡憾事，張元植認為，登山人數太多會造成很多不確定因素，但真正的登山家還是會繞過擁擠的山道，甚至還能避開可能發生的雪崩或是山難，當中的關鍵點在於經驗與判斷能力。

呂忠翰則表示，每年總是會有很多人想要挑戰世界第一高峰聖母峰，但並沒有考慮到自身有沒有這個能力，所以奉勸每一位想要挑戰自我極限的民眾，先評估然後做好充足準備，不要一時衝動而做出無法彌補的憾事。

(中時電子報)