今日清晨，再有94名台灣電信網路詐欺嫌犯被中國大陸公安從西班牙押解回大陸。對此，陸委會表示，經統計，在海外的電信詐騙犯，連同今日94人，遭遣送大陸共計650人，遣返回台共694人。呼籲陸方應以百姓福祉為念，儘速與我方共同合作偵辦，交換情資證據，才能徹底瓦解犯罪集團組織，阻絕類此犯罪的發生。

陸委會重申，跨境電信詐欺犯罪案件處理，必須透過各方共同合作的方式，完備犯罪證據資料的蒐整，向上追查犯罪首腦，才能澈底瓦解犯罪集團，並追回涉案資金返還被害民眾。惟陸方仍一再漠視我方提出共同合作打擊犯罪之訴求，造成相關案件偵辦困難，集團首腦持續另起爐灶，致無法有效根絕類案發生，更影響兩岸人民權益。

陸委會指出，近年來，政府積極強化查緝電信詐欺犯罪的各項作為，已修正刑法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等相關法規，加重電信詐欺犯罪的刑責、查扣相關犯罪所得、宣告強制工作等方式予以嚴懲；台灣高等檢察署、警政署刑事局也建置全國反電信詐騙相關資料庫，統合相關案件資料，提供犯罪偵查情資，俾利追查幕後成員。

(中時 )