6月23日凌晨直播主到郭姓保母租屋處直播聚集近300人脫序行為，警方多次舉牌制止。（馮惠宜攝）

台中太平區上月21日發生1歲女嬰疑遭保母虐待腦部重創案件，女嬰經醫院全力搶救後昏迷指數已從原本的3分提升到6分，自行呼吸狀況穩定；另該案曾引發直播主到保母租屋處直播聚集上百人與警發生三波對峙，太平警分局2日也傳喚當日滋事10多名網友到案說明，將依違反社會秩序維護法、妨害公務從嚴究辦。

1歲陳姓女嬰上月21日疑遭受郭姓保母施虐腦部重創送醫，女嬰經中國醫藥大學兒童醫院以低溫療法搶救，已從昏迷指數3提升到6分，目前自行呼吸狀況穩定，腦壓也逐漸恢復，生命狀況穩定。

該案引發社會關注，在6月23日甚至發生直播主透過直播聚集近300人包圍疑似施虐的郭姓保母租屋處，雖然社區大樓保全與主委不斷和民眾解釋郭姓保母已搬離，但聚集的民眾叫囂、放鞭炮，甚至還丟雞蛋，與警方發生三波對峙。

雖然，經警方強勢警告約制及勸導後散去，太平警方近期針對當時意圖滋事份子，甚至對員警推擠拉扯民眾，陸續通知10餘人到案說明，將依違法社會秩序維護法、防礙公務等從嚴究辦。

(中時 )