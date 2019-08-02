俄聲稱S-500系統可以攔截高超音速武器，還能打下衛星

俄羅斯S-400防空系統攪亂了美國在中亞地區的戰略布局，也增加美空軍在太平洋地區的風險。現在更新式的S-500系統即將於2020問世，而且會更讓美國擔憂的是，第一個S-500的外國用戶很可能就是中國大陸。

據《新浪軍事》引述俄羅斯媒體說，俄羅斯防空導彈系統在全世界獨樹一幟，最新型威力更強大的S-500能夠打擊各種空中目標，從無人機到高超音速巡航導彈，甚至航天器。該系統已於上月開始生產，目前預計將於2020年開始在俄羅斯航空航太防禦部隊服役。

報導說，鑒於前幾代俄羅斯先進軍事裝備在中國大陸的受歡迎程度，以及最近開始向中共交付第二批S-400，俄媒暗示說，一旦S-500防空系統開始在海外銷售，中國大陸很可能成為「俄羅斯即將推出的S-500導彈系統的主要客戶」。

雖然中共自行開發的防空系統如紅旗-9B取得了重大進展，但中共空軍仍然對俄羅斯的S-400和S-500非常感興趣。由於俄羅斯的武器一向有自己的獨特設計，在可預見的未來，共軍將裝備S-500防空導彈系統。

中國大陸是繼俄羅斯和白俄羅斯之後第3個接收S-400的國家，目前正在交運第2個S-400防空導彈團。雖然有些美國媒體認為中共部署的S-400防空系統將是遊戲規則改變者，但大陸的專家卻認為這是言過其實的說法。

目前除了中國大陸之外，已簽約或購入S-400系統的還有土耳其和印度，土耳其已在7月初獲得S -400，印度則預計在2023年前獲得該系統。

報導說，對土耳其購入S-400，美國已決定將其踢出F-35合作計劃，同時考慮另外進行制裁措施S-400系統對其實施制裁，但土耳其也警告稱，如果華盛頓方面就S-400對該國實施制裁，土耳其可能會重新考慮與波音的客機購買協議。

目前有關S - 500的技術規格仍處於保密狀態，五角大樓推測該系統將能夠摧毀600公里外目標，能同時跟蹤10枚20馬赫速度的高超音速目標，如果此一說法為真，將是極為驚人的能力。

(中時電子報)