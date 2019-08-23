兩架F-35A戰機飛抵韓國

為了提高談判籌碼，並向韓美強烈表態，反對聯合軍演，北韓除了頻頻試射飛彈外，也傳出以韓國的F-15K和F-35A戰機模型為目標，進行實際轟炸訓練。

據《朝鮮日報》22日報導，北韓在咸鏡南道宣德機場附近的AN-2飛機基地轟炸訓練場上，設置韓軍的主力戰機F-15K，還有地對空飛彈和雷達模型等，進行了實際轟炸訓練。

韓國批評，北韓一方面宣稱，今後將進行無核化談判，但另一方面卻高調展現核能力，並加強傳統戰鬥力。

韓國政府相關人士證實，平壤最近在AN-2飛機基地的轟炸訓練場上，設置了象徵韓軍空軍基地的目標，尤其是代表韓軍主力F-15K戰機的模型接近實際大小。谷歌地球今年2月的衛星照顯示，北韓在善德機場東南方向3公里附近的轟炸訓練場上，設置了F-15K、地對空導彈，野戰砲和雷達等模型。

北韓打造的模型長約18米，接近F-15K的實際長度19米。此外，訓練場上還出現了據信為F-35A隱形戰機的模型。不過，韓國軍方人士說，轟炸演習可能造成部分模型變形，還無法確定是否為F-35A。據悉北韓是在去年與韓美進行無核化對話之際，建造了相關設施。韓國軍方指出，直到2017年，宣德轟炸訓練場上還沒有出現F-15K等模型。

韓國國防安全論壇事務局長申宗佑指出，北韓挑釁變得愈來愈精確，以前只是以圓形目標進行訓練，如今卻將戰機改成實際大小，進行精確轟炸訓練。韓國軍方相關人士說，在宣德機場附近設置空軍基地，很可能是為了實戰，也可能是針對韓國部署在清州基地的F-35A。

報導指出，當地身為AN-2飛機轟炸訓練場的事實也頗具威脅性。AN-2是低空滲透飛機，主要供特種部隊滲透。AN-2雖然速度較慢，但能避開韓國軍方雷達，搭載特種部隊在峽谷之間低空飛行。

韓國情報當局相關人士說，AN-2可以搭載空對地火箭砲，或裝載炸彈進行空襲。如果避開韓國雷達，一方面在空軍基地上空轟炸，另一方面讓10人左右的特種部隊滲透，將會造成相當大的威脅。北韓最高領導人金正恩曾搭乘AN-2，給予極大關注。300多架AN-2經過不斷改良，儀表板已數位化，每年都參加閱兵儀式。

北韓擁有全球第4大傳統兵力，近幾個月來，不斷加強對韓美的挑釁。自7月以來，已進行了6次飛彈試射。

(中時電子報)