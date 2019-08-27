在美中貿易戰陰影下的Ｇ7高峰會

儘管美中兩國貿易戰最近升溫，貿易緊張形勢也可能進一步惡化，但是美國戰略與國際問題專家認為，兩國間的貿易談判不至於破裂，但是在美國總統大選之前也別想解決。

路透引述美國戰略與國際研究中心資深貿易政策顧問萊因施(William Reinsch)的話說，這是因為美中兩國都不希望被視為是導致談判破局的一方，因為談判破局會讓雙方的政治形象受損。

《美國之音》報導，曾在美國商務部任職的萊因施表示，「如果川普撤出（談判），對他來說就是重大失敗。他花了一年的時間發推特說我們取得了多大的進展，而且談判進展順利。如果現在將所有的說辭全部拋棄，就會招致很多批評。」

萊因施表示，「中國方面來說，他們花了很長時間聲稱他們是好人，他們遵守規則。如果他們撤出，我認為這有損他們的形象」，「如果他們撤出，還讓川普可以指責他們，就會讓川普獲得一點勝利。我認為他們不希望這樣。」

萊因施指出，美中之間近期諸如相互加稅等貿易關係的緊張將會一直持續到2020年美國總統大選之前。川普需要一個「勝利」，但是一年後才需要，不是現在。如果美中在未來幾個月內達成貿易協定，就讓美國人有足夠的時間在2020年11月投票日前去研究協議內容，有可能得出不利於川普連任的結果。

因此，萊因施認為，「對川普而言，聰明的做法就是試圖在2020年10月前達成一項協定，因為那時選民無法弄清協定是好是壞，就必須投票了。所以我認為你會看到雙方之間的你來我往將會持續一年，那時川普將試圖達成一項協定。」

財經專家則提醒說，美中貿易談判必然充滿起伏，不必過於樂觀。羅經方位貿易研究公司（Compass Point Research and Trading）政策研究主任博坦斯基（Isaac Boltansky）指出，「們今天對客戶發出的資訊是，你應該對那些頭條新聞持一定的健康懷疑態度，美中貿易談判在好轉之前必定會繼續惡化。」

博坦斯基表示，這些問題在2020年的總統競選開始之前別想得到解決。「我認為總統依然希望靠經濟議題開展2020年的選舉，這根主要支柱讓我相信，美中關係會在選舉日到來之前出現一些緩和或者解凍。」

(中時電子報)