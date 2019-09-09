◎中國時報

● 根據國安單位研判，大陸對香港絕不會動用解放軍。8月底，有2000名解放軍進駐香港，引起外界高度關注，我國安單位認為，這是駐港部隊進行移防，新訓的2000名士兵進港，就有2000位準備退伍或調職的士兵離港，所以駐港總兵力不變，並沒有增加。

● 韓陣營首場造勢昨天在新北市三重水漾公園舉辦，吸引約35萬支持者塞爆會場，一掃近期黑韓陰霾。高雄市長韓國瑜重炮痛批蔡英文總統利用香港反送中蹭選票，「香港人流血，蔡英文補血」；他也向「黑韓產業鍊」宣戰，「放馬過來！」

● 民進黨主席卓榮泰昨到南投商討選戰策略，卓榮泰表示，明年一月大選，中台灣是勝負的關鍵所在，南投是國民黨主席吳敦義的地盤，也是「韓家軍」的大本營之一，「我一定全力投入這個主席戰區提振戰力、決戰村里，絕對不會缺席」。

● 蔡總統與民進黨主席卓榮泰連續兩天在中台灣搶票，卓榮泰甚至揚言要在南投這個藍「主席戰區」和韓國瑜大本營，護送兩名綠委候選人進國會，趁著藍營還在亂，綠營穩紮穩打，要透過小英「母雞帶小雞」，狂掃海陸空戰區。

◎旺報

● 大陸海關總署8日公布今年前8個月外貿進出口情況，前8個月出口總值為10.95兆元（人民幣，下同）、年增率6.1%，雖較前7月下滑0.6個百分點，但海關總署指出，大陸外貿仍保持很強韌性。尤其觀察近日人民幣貶值也起到緩衝，從上月5日在岸、離岸人民幣匯率「雙破7」後，離岸匯率甚至一度接近7.2關卡，連帶緩和中美貿易關稅戰下的出口負面衝擊。

● 大陸海關總署8日公布前8月進出口貿易數據，中美貿易總值為2.42兆元（人民幣，下同）、下降9%，占大陸外貿總值12%，保持降至大陸第三大貿易夥伴位置。反觀大陸在外貿「朋友圈」擴大下，對「一帶一路」沿線國家表現則持續提升，前8月合計進出口5.83兆元，成長9.9%，高出整體增速6.3個百分點，並占外貿總值29%，比重也提升1.7個百分點。

● 中國人民銀行宣布調降存款準備率，估計將釋出9000億（人民幣，下同）資金活水，根據以往經歷，降準後的A股上漲機率至少有37%，年初的降準就讓滬指從2440點的谷底反彈至3288點的高點，這次降準後有法人估計，滬指有機會上看3500點，將再燃A股「金九銀十」的牛市行情。尤其是中美貿易戰露曙光，在降準後，A股9日開盤上漲機率大增。

● 國安軍情單位研判，無論香港情勢如何發展，大陸絕對不會動用解放軍。至於8月底有2000名解放軍進駐香港，引發外界高度關注，我軍情單位認為，這是駐港部隊進行移防，新訓的2000名士兵進來，就有2000名準備退伍或調職的士兵離港，所以駐港總兵力不變，沒有增加。

◎工商時報

● 聯發科手機晶片報喜！市場傳出，聯發科P22晶片成功打入三星即將推出的A系列手機，可望自今年第三季下旬開始逐步擴大出貨量，這也是聯發科暌違近三年後，再度獲得三星大單，甚至有機會助攻全年獲利改寫三年以來新高。

●中國大陸繼續在全球大舉買黃金！中國人民銀行最新數據顯示，截至今年8月底，大陸的黃金儲備達6,245萬盎司，已連續第九個月增持黃金，其增持黃金部位更居世界前列。

●9月將是壽險業「多事之秋」。保險局規劃9月底前拍板2019年資本適足率（RBC）新規定，其中針對快速成長的新台幣計價債券ETF基金，將增提6.1％的外匯風險資本，且類似新台幣計價實際上是投資海外的商品都要增提6.1％的外匯資本。

●針對儲蓄險保單擬訂定保單死亡保障門檻，淡化儲蓄性質，金管會將就死亡保障對應保單價值準備金、帳戶價值的門檻是否在明年1月1日上路，還是要給予一季或半年的緩衝期，在9月底前定案。

(中時電子報)