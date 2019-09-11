鴻海集團旗下的富智康日前遭滬港通除名。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，富智康是被香港恆生公司從恆生綜合大中型股指數中調出，據相關規則，該股也相應從滬港通股票名單中調出。

《中央社》報導說，中共國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光回應台灣媒體提問時，作了上述表示。

馬曉光說，「據向有關業務部門了解，富智康是被香港恆生公司從恆生綜合大中型股指數中調出。根據滬港通相關業務規則，該股也相應地被從滬港通股票名單中調出」。

此外，對於鴻海集團創辦人郭台銘日前與日本媒體茶敘時提到「兩岸是兩個獨立的政治體」，馬曉光回應說，「世界上只有一個中國，台灣和大陸同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割，這是基本的法理事實，也是國際社會公認的現實」。

他還說，在兩岸關係改善和發展的問題上，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，反對「台獨」，兩岸關係就會改善和發展，兩岸同胞的利益就會得到維護和增進。反之，兩岸關係就會受到損害，台海局勢就會出現動盪，台灣同胞的利益和福祉就會受到損害。

上海證券交易所調整「滬港通」下港股通名單9日生效，包括富智康、渣打集團、大新銀行集團、大酒店、華人置業、電視廣播、藍鼎國際、山水水泥、民銀資本、華潤醫療與復星旅遊文化共11檔港股遭剔除。

(中時電子報)