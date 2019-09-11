陸官方首次確認FC-31將有進一步發展

最近中共空軍殲-20被選為5代艦載機的消息甚囂塵上，但先前傳出獲選率極高的殲-31(FC-31)鶻鷹在網路上還傳來可能在揚州建立兩條生產線的消息。雖然如此，陸媒也分析稱，瀋飛公司如果要在揚州生產殲-31隱形戰機，必須建立大型機場及使用相當大面積的空域用於試飛，但揚州位於長江三角洲區域，空域極為繁忙，軍機生產線的選在揚州的思路讓人難以理解。

據《新浪軍事》報導，近期揚州某區獲得國資委注資確認，用以建立兩條軍用飛機生產線。目前相關設計研發聯動，以及相關企業和當地互動民建已經開始。消息雖未明確指出和FC-31鶻鷹有任何關係，但依今年3月瀋飛公司在揚州建立「協同創新研究院」後，在院門口矗立大型FC-31模型，其意義就不能僅以簡單的雕塑來看待。

中共的第2款隱形戰機有可能在揚州量產。圖為瀋飛公司設計研究所的揚州創新研究院門口矗立的FC-31模型。（圖／網路）

不過，報導認為，FC31要在揚州建立生產線的話，僅僅一個協同研究院遠遠不夠，可能要將整個瀋飛的精華全部南遷，還必須在附近建立一個大型機場，才能完成新機試飛試驗的基本工作。而長三角空域是出了名的繁忙和緊張，蘇州這個經濟發達的大型城市，申請建機場多年都被駁回。大型客機C919的總裝和試飛工作也因同樣原因不得不離開長三角地區，到江西南昌落戶。所以FC31如果真的在揚州生產的話，是反其道而行之，自己主動往繁忙的航線上湊，實在是不可理解。

報導說，FC31鶻鷹已有2架外形和內在大不相同的驗證機，據稱3.0版的原型機也正在製造，預計今年底或明年初可公開亮相。按殲-20的研發狀況，從原型機到量產，中間至少需要5~6年時間，殲-20服役2年多，也只有4條生產線，年產30~40架。如果FC31真的落戶揚州，其年產量將會在20架左右。以現在一艘彈射航母配備30～40架5代艦載機來看，FC31兩條生產線在10年壽命週期內能夠生產200架飛機，除去岸上艦載航空兵的訓練用機之外，還能夠滿足3到4艘航母的需求。

俗稱殲-31的FC-31鶻鷹仍續在全球的航展亮相，但目前還未進入量產，未來的變數仍多。（圖／新華社）

這當中也存在另外一種可能性，報導表示，在揚州建立的2條軍用飛機生產線可能一條生產FC31，另一條則生產艦載無人機。畢竟艦載無人機會是未來的電磁彈射航母的標配，用於與載人艦載機協同作戰。現在殲-20正在開發的雙座型，就是應這種作戰模式的需求而誕生，兩名飛行員中，前艙主要負責駕駛和空戰，後艙主要負責資訊化感知和指揮無人機。只是還不知FC31是否會發展雙座型號，其較小的體型是否能夠容納2名飛行員也還有疑問。

(中時電子報)