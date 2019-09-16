以打造全台第一個低碳示範社區為目標的台南市安南區九份子重劃區，即將出現台南市第一所9年一貫的九份子國中小。台南市長黃偉哲16日主持九份子國中小新建工程的奠基動土典禮後，預計110學年度即可正式設校招生。

黃偉哲說，安南區是台南市第2大行政區，各項建設發展迅速；尤其，Google已決定進駐台南科工區，將來勢必帶動周邊的經濟效益，在地就業人口也將大幅增加，因此各項商業及文教設施都必須加強。未來全市第一所9年一貫的九份子國中小學設立後，將可提供區內學生就近就讀。

教育局表示，安南區人口連續十數年成長，特別是科工區、台江國家公園及台江文化中心等重大建設陸續設立後，人口更是迅速增加；但鄰近學區僅有海佃和安慶國小等2校，常有跨區就讀情形。經地方多年的爭取，市府編列6億257萬元經費，於九份子重劃區內的文小69、文中59用地籌設新學校，以解決周邊社區國中小學生跨區就讀問題。

籌備處主任康晉源補充指出，九份子國中小新建工程為地下1層、地上4層的鋼筋混凝土建築，將興建教室94間、廁所16間、樓梯11座，預定2021年8月完工。

(中時 )