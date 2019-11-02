打造F-35戰機

一名美國空軍高層官員說，由於3年來致力拉高產量，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與供應商生產備用零件有困難，以致損及F-35的任務執行率。

據「全球飛行」（FlightGlobal）網報導，洛馬和五角大廈說，近幾年來，F-35的製造率提高了約114%。2017年時，第9批次生產了66架，而到2019年時，第11批次則打造了141架。

(中時電子報)