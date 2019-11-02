卯力衝量產！F-35問題不斷 09:542019/11/02 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國F-35戰機準備從路易斯安那州巴克斯得空軍基地（Barksdale Air Force Base）起飛的資料畫面。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 打造F-35戰機 一名美國空軍高層官員說，由於3年來致力拉高產量，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與供應商生產備用零件有困難，以致損及F-35的任務執行率。 據「全球飛行」（FlightGlobal）網報導，洛馬和五角大廈說，近幾年來，F-35的製造率提高了約114%。2017年時，第9批次生產了66架，而到2019年時，第11批次則打造了141架。 (中時電子報) #F-35 #量產 #洛克希德馬丁 #零件 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 競標者紛落跑 這國可能不得不買F35 16:292019/10/03 軍事 爭奪預算大戰開打 F-15EX尬F-35 誰優 08:092019/10/06 軍事 汰換F16 這國砸340億加碼買9架F35 15:592019/10/09 軍事 1兆進帳！ 洛馬將獲最大F35合約 17:122019/10/29 軍事 提前大降價！1架F-35不到24億 09:252019/10/30 軍事 軍事熱門新聞 10萬噸巨獸高速大轉彎 美福特號航母震撼視頻曝光 - 軍事 最新F-16！印尼要買兩中隊 - 軍事 俄國獨特街景! Su-34戰機奔馳在高速公路 - 軍事 卯力衝量產！F-35問題不斷 - 空軍 怎麼了？美東6航母全都家裡蹲 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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