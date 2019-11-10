解放軍新型遠程戰略轟炸機轟－6N

解放軍在10月1日中共建政70周年的大閱兵中，首度公開了轟-6N轟炸機。而接近中方空軍的消息人士透露，這款轟-6最新改型旨在搭載長劍100，還有超音速無人偵察機「無偵-8」等首度在大閱兵中亮相的武器。一旦它們合體，最大打擊範圍可達6,000公里。

(中時電子報)