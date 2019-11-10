靠兩寶貝 陸轟6N打擊範圍達6000公里 09:422019/11/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 解放軍新型遠程戰略轟炸機轟－6N。（央視截圖） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍新型遠程戰略轟炸機轟－6N 解放軍在10月1日中共建政70周年的大閱兵中，首度公開了轟-6N轟炸機。而接近中方空軍的消息人士透露，這款轟-6最新改型旨在搭載長劍100，還有超音速無人偵察機「無偵-8」等首度在大閱兵中亮相的武器。一旦它們合體，最大打擊範圍可達6,000公里。 (中時電子報) #轟-6N #長劍-100 #無偵-8 #無人 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 大升級！ 陸轟6N傳10／1秀3亮點 14:442019/09/05 軍事 10／1閱兵亮點 陸要大秀核威懾力進展 10:282019/09/23 軍事 對付美航母 陸祭新殺手鐧 09:222019/09/25 軍事 超音速航母殺手 陸長劍-100首現身 10:532019/10/01 軍事 說清楚 無偵8和轟-6N到底什麼關係 15:462019/10/02 軍事 軍事熱門新聞 靠兩寶貝 陸轟6N打擊範圍達6000公里 - 空軍 雷射武器發威 美成功擊落無人機 - 軍事 專為南海設計 陸海鯨潛航創紀錄 - 軍事 千公里外直取航母 美B52加裝遠程反艦導彈 - 軍事 隱形剋星！陸6代機變超強感測器 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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