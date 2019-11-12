一輛TOYOTA汽車10月底行駛在泰國中部考艾大山國家公園（Khao Yai National Park）內部道路時，突然遭一頭大象熱情猛壓，轎車被壓到咪咪卯卯，後車窗也破了，幸好無人受傷。

10月29日泰國考艾大山國家公園一頭大象壓垮了一輛停在路邊的TOYOTA汽車，所幸僅有車子毀損，無人傷亡。

綜合《曼谷郵報》（Bangkok Post）、美國知名旅遊雜誌Travel+Leisure報導，10月29日下午，泰國考艾大山國家公園的遊客突然遭遇大象熱情示好。一輛TOYOTA汽車停在國家公園公路上，突然一頭大象靠近上前，不斷在轎車側邊徘徊，最後更將2隻前腳繞過車尾，4隻腳一鬆，整個身體直接癱在轎車車頂，看不出來是在休息還是企圖壓垮轎車。

小客車駕駛最後踩了油門向前行駛，才終於擺脫大象糾纏。不過根據路人拍攝的影片，這輛TOYOTA轎車受害不輕，車身有多個凹痕，後車窗也破裂，車子明顯被大象壓垮，所幸沒有傳出人員傷亡。

考艾大山國家公園隨後在官方臉書貼出多張轎車遭大象壓垮的照片，並呼籲民眾往後在國家公園內開車遇到大象時，至少要距離大象35公尺以上，並且不要停車或下車拍照，否則會有危險。

事實上這頭大象在國家公園內算是小有名氣，牠的名字叫作杜埃（Duea），今年35歲，經常在雨季及涼季出來見客。目前並不清楚杜埃為何要趴在轎車上，不過2015年考艾大山國家公園就曾發生遊客下車拍照、汽車遭大象攻擊的事情，國家公園人員表示，大象可能因車輛及遊客喧嘩聲受挫而攻擊。

(中時電子報)