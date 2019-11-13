基隆七賢橋啟用不到2年，民眾抱怨人行道逢雨就積水。（議員楊秀玉提供／許家寧基隆傳真）

議員楊秀玉質疑橋上在下大雨、橋下也下起小雨。（議員楊秀玉提供／許家寧基隆傳真）

跨越基隆河的基隆七賢橋，為七堵市區銜接高速公路、六堵工業區的主要連絡道路，去年2月完成橋身改建，兼具環保防洪景觀，榮獲國家級「最佳施工品質獎」肯定，未料啟用不到2年就傳出橋身漏水，讓民眾抱怨外面下大雨，橋下步道就下小雨。

七賢橋因橋面老化結構老化下陷，基隆市府在2016年動工進行改建工程，鋼構斜張造型橋樑，由14條鋼繩拉起，特殊工法，先後獲得勞動部公共工程金安獎佳作、國家卓越建設獎的最佳施工品質類優質獎，市長林右昌獲獎時還欣喜說相當值得驕傲。

議員楊秀玉13日在市政總質詢，先引用德國哲學家黑格爾有名言：「人類從來不曾從歷史中吸取任何教訓。」她說，南方澳大橋倒塌殷鑑不遠，一條能用50年以上橋樑，短短22年就倒塌，市府應視為警訊，重視市內橋梁安全，記取教訓防範未然。

楊秀玉表示，完工不久的七賢橋表面上看起來漂漂亮亮的，不過實際上每逢下雨橋面就積水不退，橋頭下方漏水嚴重，憂心會影響到橋梁壽命，政府不能等到出事情才來亡羊補牢，痛心半年前質詢到現在都沒處理，呼籲市長一定要好好監督相關局處首長。

工務處長張元良澄清，針對水從橋下橋台間縫隙滲下去，雖然做了導水板，但功效不好，人行道積水也有做調整，會再進一步改善；至於橋梁檢測從2年縮短為每年檢測，另外，2個月還會巡查一次，監測系統也會比照暖江橋進行長期監控。

(中時 )