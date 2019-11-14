自大陸華為後，美國國會又盯上近期在美國走紅的大陸短影音軟體抖音（TikTok），參議院議員舒默不僅警告抖音有北京間諜活動疑慮，更要求美國家情報總監對其國安風險進行評估；不過，美陸軍表示，用抖音徵兵成效非常成功，但此言又惹火了舒默，並親自警告陸軍使用抖音會有國安風險。

據法新社10月25日報導，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）要求國家情報總監針對抖音造成的國安風險進行評估，並表示抖音在美國已有超過1億1000萬用戶下載，是美國不能忽視的潛在反情報威脅。而美國外來投資審查委員會（CFIUS）也於本月2日對抖音母公司北京字節跳動科技發起在2017年11月以約10億美元收購美國社群媒體業者Musical.ly交易一案的調查。

不過，美國陸軍徵兵司令部（USAREC）指揮官穆斯（Maj. Gen. Frank Muth）向美「軍事網」（Military.com）表示，下屬向他說，用抖音徵兵十分有用，「在抖音或Instagram上的30秒短影片迷因（meme），讓陸軍2019年招募目標更接近」。而陸軍徵兵司令部也在今年夏天也將抖音作為宣傳平台之一。

不過，據美媒《國會山報》報導，舒默已向陸軍部長萊恩·麥卡錫（Ryan McCarthy）致信，並警告軍隊使用抖音與其他大陸社群媒體恐有國安風險。他表示，「我瞭解為了吸引更多年輕人參軍，陸軍需要調整徵兵方式，但希望在使用這些社群平台前，先評估一下大陸科技公司可能帶來的國安風險」。

舒默並警告，抖音等陸社群媒體公司恐與陸情報部門合作，藉由蒐集用戶個資、通訊內容與IP等數據、並將其傳回北京的疑慮，「使用抖音，可能對軍隊人員的專業和個人能力造成潛在的損害」。舒默要求麥卡錫12月6日前必須答覆陸軍如何評估抖音潛在風險，以及可能的替代招募工具。

此外，「華盛頓郵報」6日也曾報導，雖然抖音強調海外版獨立於大陸母公司，然而離職員工透露，是否批准影片上架，最終決定權仍握在北京團隊手中，也引發言論審查的疑慮。

(中時電子報)