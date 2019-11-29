大陸《人民日報》今天刊出評論員鐘聲的署名文章稱，本屆美國政府成立以來，移民問題被迅速政治化，數以萬計的兒童移民被強行關押，「骨肉分離」政策釀出大量慘劇。面對各方譴責，美國非但不從根本上改變自身相關政策，反而一再抵制聯合國等國際機構的監督調查，在人權問題上的虛偽與霸道昭然若揭。

評論稱，今年7月，聯合國人權高專巴切萊特發表聲明，對美國非法移民關押設施的狀況深表「震驚」。她特別批評美國關押兒童移民的做法可能構成國際法所禁止的「殘忍、不人道或有辱人格的待遇」。此前，依照聯合國人權理事會有關決議，聯合國人權與國際團結問題獨立專家提交報告指出，美國政府奉行民粹主義，使用帶有種族主義和仇外色彩的措辭污蔑和詆毀移民，並將兒童與其尋求庇護的父母強行分開，嚴重危及移民的生命權、尊嚴和自由權等多項人權。

評論指出，聯合國機構做出的上述判斷，道出了當前美國移民政策導致人權危機的實質，反映了國際社會對這一問題的基本看法。即使是美國的長期盟友，對其做法也難以苟同。英國兒童事務專員安妮·朗菲爾德指出，把孩子和父母分開「既殘忍又痛苦，會造成長期的情感傷害」。

然而，在世界舞台將「人權」口號喊得震天響、動輒以陳詞濫調指責其他國家侵犯人權的美國，卻對本國自己製造的人權悲劇和國際社會的譴責置若罔聞。評論指出，英國《衛報》等多家媒體報導，截至今年3月，圍繞美國國內出現的各方面人權問題，聯合國各領域人權問題特別報告員提出的相關正式質詢文件多達22項。對此，美國概不回復。美國公民自由聯盟對聯合國人權理事會表明，在美墨邊境移民人道主義待遇迅速惡化的背景下，聯合國相關人權問題專家多次要求訪問該地區，但都得不到美方回應。

評論回顧，在人權領域，美國抵制國際監督早已不是什麼新聞。近年來，美國政府也未向聯合國消除種族歧視委員會、聯合國禁止酷刑委員會按期提交報告。2018年，美國政府高調宣佈退出聯合國人權理事會，令世界愕然。更有甚者，美國國務卿、總統國家安全事務助理等高官公然對國際機構發出威脅，聲稱如果國際刑事法院啓動對美國在阿富汗所涉戰爭罪調查，美國將對該法院的法官和檢察官實施制裁。

評論譏諷，滑稽的是，美國自身人權紀錄劣跡斑斑，不僅不以為恥，還試圖將本國人權話語強加於人。今年早些時候，美國國務院高調宣佈成立所謂「天賦人權委員會」，聲稱此舉是出於對現有全球人權治理機制的不滿，旨在從「美國傳統」出發重新定義人權。有評論指出，這是要將美國、特別是美國右翼保守派的人權理論推向全球。當現有全球人權治理機制與美國發生碰撞，美國不惜推倒既有規則，試圖蠻橫地壟斷國際人權話語解釋權。

評論認為，國際人權事業不是美國的「私產」，醜聞頻發的美國更沒有資格站上人權高地，以人權為幌子，對他國內政說三道四。無論是美墨邊境出現的移民人權危機，還是阻撓國際監督，都暴露出美國在人權問題上在開文明的倒車。美國已成為國際人權事業發展的一大障礙。

(中時 )