飆漲！澳造12新潛艦得花4.6兆 15:232019/12/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 澳洲「攻擊」型（HMAS Attack）潛艦的示意圖。（海軍集團） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲攻擊型潛艦 澳洲皇家海軍採用法國設計，將打造12艘攻擊潛艦，原本估價約為338.3億美元（約1兆台幣），但如今連維修費用在內，卻暴增為1522.4億美元（約4.6兆台幣）。 據《海軍科技網》（Naval-Technology）2日報導，澳洲皇家海軍潛艦首長沙慕特（Greg Sammut）在參議院預算委員會說，打造這些潛艦花費為541.3億美元（約1.7兆台幣）。可是按照原本估計，12艘潛艦的造價約為338.3億美元（約1兆台幣）。 (中時電子報) #潛艦 #澳洲 #亞太 #南海 #中國 #競賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸強勢擴張 亞太潛艇競賽加劇 08:412016/08/28 軍事 亞洲秀拳頭！豪砸1.1兆 澳與法簽約打造12潛艦 16:152019/02/11 軍事 潛艦換新趕不上汰舊 美承認難敵中俄 01:302019/04/06 軍事 迎頭趕上！陸潛艦力減美優勢 14:002019/11/25 軍事 白費！外交家︰台潛艦國造該喊停 10:162019/12/01 軍事 軍事熱門新聞 陸航母建造速度出人意料 應用新技術挑戰極艱鉅 - 軍事 飆漲！澳造12新潛艦得花4.6兆 - 海軍 俄軍方消息：新造航母排水量定為6.5-7萬噸 - 軍事 嚇到快出心臟病！駕駛交機遇英戰機包夾 - 軍事 想再買百輛 孟加拉首購陸44輛VT5坦克 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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