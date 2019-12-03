澳洲攻擊型潛艦

澳洲皇家海軍採用法國設計，將打造12艘攻擊潛艦，原本估價約為338.3億美元（約1兆台幣），但如今連維修費用在內，卻暴增為1522.4億美元（約4.6兆台幣）。

據《海軍科技網》（Naval-Technology）2日報導，澳洲皇家海軍潛艦首長沙慕特（Greg Sammut）在參議院預算委員會說，打造這些潛艦花費為541.3億美元（約1.7兆台幣）。可是按照原本估計，12艘潛艦的造價約為338.3億美元（約1兆台幣）。

(中時電子報)