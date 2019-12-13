傳美陸「原則上」達成協議 但成果縮水了 07:222019/12/13 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 據消息人士指出，白宮已與北京在「原則上」達成貿易協議，但成果比美國總統川普十月份所承諾的初階貿易協議來得少。（示意圖／shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據路透社引述美國財經媒體報導，消息人士12日表示，白宮已與北京在「原則上」達成貿易協議，但成果比美國總統川普十月份所承諾的初階貿易協議來得少。在最新的協議中，美國將暫停對1600億美元的大陸商品增稅，而北京承諾將購買更多美國農產品。 川普12日在推特上表示，美陸初階貿易協議「非常接近」完成，指出「中國想要，我們也是」，暗示美陸第一階段貿易協議即將完成。美國媒體指出，兩國已原則達成第一階段協議，待川普最後批准。華盛頓郵報指最快時間13日下午就會批准。 (中時電子報) #川普 #美國 #貿易戰 #大陸 #貿易協議 #關稅 #農產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟好穩贏？2變數恐讓川普翻船 00:042019/12/09 國際 川普警告恐失去一切 北韓反批川普焦急老頭 19:412019/12/09 國際 多頭氣盛 台指期續揚 04:102019/12/10 證券．權證 瑞銀：彈劾川普不是問題 大選才是關鍵 22:032019/12/10 財經 美國眾議院公布彈劾川普法案條文 23:032019/12/10 國際 瑞銀：彈劾川普非重點 應擔心總統大選 04:102019/12/11 全球財經 川普成美史上第4位面臨彈劾總統 04:102019/12/11 國際大事 2項彈劾條款指控 川普說話了 12:212019/12/11 國際 共和黨轟彈劾是政變 美政壇嚴重分裂 22:202019/12/11 國際 川普再度譴責彈劾案是「獵巫」 22:542019/12/11 國際 國際熱門新聞 韓若當選如何讓美放心？前AIT主席點出關鍵 - 國際 傳美陸「原則上」達成協議 但成果縮水了 - 時事 英大選出口民調出爐！保守黨預估贏368席 有望2020年1月底脫歐 - 國際 有隱情？歐洲最終恐限制華為 但並非只因老美施壓 - 國際 川普拼連任 有望達成第一階段貿易協議 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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