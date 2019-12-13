據路透社引述美國財經媒體報導，消息人士12日表示，白宮已與北京在「原則上」達成貿易協議，但成果比美國總統川普十月份所承諾的初階貿易協議來得少。在最新的協議中，美國將暫停對1600億美元的大陸商品增稅，而北京承諾將購買更多美國農產品。

川普12日在推特上表示，美陸初階貿易協議「非常接近」完成，指出「中國想要，我們也是」，暗示美陸第一階段貿易協議即將完成。美國媒體指出，兩國已原則達成第一階段協議，待川普最後批准。華盛頓郵報指最快時間13日下午就會批准。

(中時電子報)