英國首相強生(Johnson)周四提出警告，有「非常大的可能」，英國與歐盟無法完成新的貿易協定，但是將盡其力量來避免三周後的混亂。

英國與歐盟目前在(法德等國)捕魚權、(企業)公平競爭的環境，和未來紛爭解決方式(歐洲法院)，出現歧見，無法為英國的正式退出參與近半世紀的歐盟畫下完美句點。目前雙方領導人設下本周日的最後談判期限。

強生在與英國資深部長的會談中指出，桌面上的這些條款無法在英國施行。

強生表示，現在有很大可能性，很有可能得出的解決方案，是像澳洲與歐盟的關係，而不是加拿大與歐盟的關係。

不同於加拿大，澳洲與歐盟目前沒有簽訂廣泛的自由貿易協定，而讓雙邊貿易多數適用於不同關稅。強生此發言為暗示英國無協議的脫歐。在這樣場景下，英國在三周後將看到歐盟對其施加的貿易障礙。

強生發言後，英鎊兌美元下跌，來到1.3262美元。

在周四稍早，歐盟制定了緊急應變計畫，為突如其來的中斷，災英歐之間提供某些航空服務，和陸運貨運的基本連結，為陸地客運旅客提供六個月的服務。

(時報資訊)