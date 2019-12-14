有南韓「演藝圈發電機」之稱的李準基，從出道開始緋聞就不曾間斷，而唯一承認過的女友只有女演員全慧彬，不料戀情見光死，公開四個月後便因工作繁忙而分開。全慧彬近日閃嫁圈外醫師男友，讓演藝圈又驚又喜，粉絲紛紛向李準基喊話：「還有我們陪著你！」希望李準基不要因舊愛閃婚而難過。李準基也在戀愛實境綜藝《我耳邊的糖果》中真情流露：「不喜歡一個人，常感到孤獨。」希望另一半跟自己有相似的背景，彼此能夠輕鬆相處。

李準基。

李準基因電影《王的男人》魅力橫掃全亞洲，被稱作「比女人還美的男人」，奠定「元祖花美男」的地位，2016年與國民妹妹「IU李知恩」合作《月之戀人－步步驚心：麗》，更創李準基演藝新高峰，一句「你是我的人」，迷惑眾家女人心，粉絲激動搶喊：「四爺是我的！」有「綜藝恐懼症」的李準基，卻因好友IU的一通電話，馬上答應出演韓國綜藝《認識的哥哥》，在節目中，李準基與IU無厘頭、沒有包袱的自然反應，讓主持人拍手叫好：「這組合絕對會進入總期數收視率前三名。」

節目播出後，果然刷新節目的最高收視紀錄，位居同時段收視第一，讓人驚呼：「這就是四樹CP的魅力！」這次李準基再次克服綜藝恐懼症，難得出演堪稱「史上最甜戀愛實境秀」《我耳邊的糖果》，展現最自然可愛的真實面，與匿名好友「糖果」一同浪漫遊義大利，粉紅泡泡羨煞眾人。在節目中，李準基的磁性嗓音搭配上甜到蛀牙的情話，不僅讓「糖果」臉紅害羞，更融化電視機前的粉絲，不斷瘋喊：「耳朵懷孕了。」

李準基。

不只聲音，李準基很man的精緻臉龐，從一出道便是鎂光燈捕捉的焦點，更在網友票選「2019年亞太區最帥100張面孔」中獲得第24名，但除了外型，李準基更想靠實力受到認可，為扭轉花美男的形象，他勇於挑戰各種角色，完全不計形象，甚至曾為戲減重15公斤，連續28天不眠不休，武打戲、動作戲也都不用替身，相當敬業，李準基曾透露：「我熱愛演戲，並希望能一直演到老。」

雖已出道18年，早成全亞洲家喻戶曉的大明星，但李準基絲毫沒有明星架子，不僅配合度超高，更是「寵粉絲」出了名，像是在機場一定走正門，只為「粉絲們在等我」，更曾發生主辦單位捲款潛逃，他自掏腰包台幣250萬完成見面會，被IU認可：「準基歐巴是我看過最寵粉絲的人。」李準基暖心的舉動令粉絲感動直呼：「怎麼能夠不愛李準基！」中天綜合台每週日晚間10點《我耳邊的糖果》。

(中時 )