工業電腦廠伍豐（8076）明年營運、獲利可望維持成長力道，本業博弈、POS業務回溫，轉投資賭場水晶虎宮殿大廳、VIP廳獲利增加，伍豐董事長徐明哲表示，今年受彩票機客戶調整影響，出貨呈現衰退，但明年將迎接換機潮，對後市展望樂觀看待。

伍豐今年前11月營收28.43億元，較去年同期衰退18.21％，主因為樂透機大客戶進行市場重新定位，非先進國家拉貨動能趨緩，占公司營收比重由25％降低至15％，不過，受惠新產品線出貨，第3季毛利率由28％成長至31％，創11年新高，前3季EPS 0.96元，為近5年高峰。

徐明哲表示，大型彩票機客戶調整已接近尾聲，明年彩券市場投標案可望增加，「今年是最差一年」，而中國大陸市場迎接換機潮，自助彩票機也擴大服務應用，明年首季陸續鋪點。

因應未來POS市場發展，伍豐以端點運算IoT加AI為概念，積極開發功能加值服務平台涵蓋遠程監控、多屏管理、影像掃碼、派送推播等多種應用，藉由深耕通路與客戶進行推廣，以硬體結合服務解決方案，創造累積現金流，徐明哲指出，初步已在電子標籤領域見到發展契機，鎖定日本零售市場。

轉投資賭場部分，由於水晶虎宮殿大廳收入優於原先預期，帶動伍豐前3季認列子公司Oriental Regent投資收益9,500萬美元，年增近3倍；VIP廳在導入澳門博弈大型運營商太陽城之後，占賭場營收比重可望顯著成長，據了解，VIP廳正進行改裝，將新增30張VIP賭桌，引進百名員工，預計明年2月開始營運，貢獻首季業績。

此外，水晶虎宮殿目前住宿處於供不應求狀態，伍豐將與合資公司共同開發水晶老虎宮殿第二期工程，2020年正式動工，以綜合渡假村為概念，包含室內水上休閒設施、購物中心及餐廳，擴大賭廳面積及增加約350間房間數，施工期間規劃兩年。

法人預期，伍豐明年營運本業、轉投資營運動能增溫，預計將繳出雙位數增幅成績單，且產品毛利率向上，獲利有機會優於今年表現。

(工商 )