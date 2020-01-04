10年前國內有生技公司為王建民做過全基因體定序檢測，證明他擁有爆發力表徵的運動基因，做為投球亮眼的致勝關鍵，現在王建民轉為教練，培育年輕球員為主，以往他霸氣的投球速度只剩120多公里，主要是舊傷之故。

以前王建民最快球速達到159公里，日前王建民在一家生技公司的記者會笑說，現在球速大概剩下120多公里，主要影響是肩膀與膝蓋，他認為自己的身體健康還算ok，只是肩膀的狀況較大，肩膀的感受時好時壞，而且好壞沒準則，一切要看肩膀的「心情」！

由於運動員的關節較一般人耗損多，例如打籃球急停急煞、柔道選手支撐壓力大與棒球投手的投球等，造成膝關節退化快，而且退化性關節炎有年輕化的趨勢，盛行率15％，甚至有些患者年齡只有30多歲。

王建民表示，他在美國打球時，常常聽到幹細胞可以修補受傷的地方，很多運動員也會用幹細胞修補關節，現在他也為自己儲存脂肪幹細胞。王建民要留著未來用在肩、膝傷的治療之用。

王建民與生技公司結緣是因為他的小孩有檢測對什麼過敏，想要瞭解照顧小孩的方向。目前王建民的小孩在美國從事做什麼運動？王建民說，小孩在美國有打高爾夫、足球與橄欖球，接觸學習很多運動，現在好像對足球較有興趣。

(中時 )