中壽(2823)指出，公司長期重視公司治理，除已連續五屆獲得上市上櫃公司治理評鑑前5％排名，再次申請並通過「CG6012(2019)公司治理制度評量」特優認證，為第一家連獲二次「特優認證」的上市公司，獲主辦單位中華公司治理協會高度肯定。

中壽黃淑芬總經理表示，藉由第二次參與新版公司治理制度評量的過程，進行公司治理制度的深度體檢，檢視相關制度的完整性、執行的落實程度，藉以掌握國際公司治理最佳實務的內涵，本次再獲特優認證，展現中壽建置「特優」級公司治理制度的用心，提高公司利害關係人、投資大眾及社會各界對公司的信任。

本次新版CG6012(2019)公司治理制度評量指標分為「股東權益的維護」、「股東平等對待」、「利害關係人權益之尊重與企業社會責任」、「透明度與揭露」、「董事會職責的履行」及「公司治理文化」等六大構面，前五構面評量指標架構及內容參酌國內外最佳實務與原則，以及經濟合作與發展組織(OECD)公司治理原則，另加上第六構面「公司治理文化」。中壽公司治理制度在各大構面的執行成效均展現相當優異的成果，從保護全體股東權益、重視資訊揭露透明度與時效性，到落實企業社會責任等，展現繼續精進公司治理制度的成效；整體董事會呈現專業且多元性，與功能性委員會明確劃分職責的履行，均有助持續提升並強化董事會運作的效能。

(時報資訊)