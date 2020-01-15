海樂影業(6688)2019年營收2.57億元，年增35.68％，創歷年新高。挾著去年創高強勁表現，電影版權代理及演藝活動項目從1月起陸續登場，從年前上映的《驅魔直播》、《逃出天堂島》以及農曆年即將上映的日本動畫電影《我們的7日戰爭》、3月將上映的日本《罪樂園》，年後5場演藝活動項目開賣，今年第1季營運表現可期。

海樂2019年票房收入、演藝活動收入占整體營收的比重分別為54％、28％，其中，票房收入較2018年大幅成長3.6倍，主要得益於《藍波：最後一滴血》、《全面攻佔3：天使救援》等票房不錯的電影作品。

公司自前年起打造「演藝活動項目」，鎖定日、韓團的演藝活動，2019年包括韓國男團SHINee成員(王民)豪粉絲見面會亞洲區最終場、韓日女團IZ*ONE來台舉辦成軍後首場演唱會、日本最強男子合唱團體可苦可樂台灣演唱會等10場演藝活動皆於售票系統一開賣即傳捷報，也讓海樂2019年演藝活動收入年增24.6％。

今年海樂全力擴大「電影版權代理」、「演藝活動」兩大事業於市場的占有率表現，目前規劃12檔電影上映，並擴充電影片庫，添購未來的電影版權代理，評估將電影業務版圖向上延伸，尋找華語電影的電影公司進行合資拍片，用以投資取代購買方式，完整垂直整合上中下游的銷售管道，提升每部電影在頻道業者銷售的投資回收率。另一方面，演藝活動從NU'EST白虎迷你演唱會、最美男子邕聖祐台北見面會等於年後登場，後續包含近期於12日開賣短短半小時內完售2020年開春韓國強勢男團GOT7世界巡迴演唱會最終場-台北場以及1月19日即將開賣潘越雲2020巡迴演唱會，持續打造業績雙引擎。

(時報資訊)