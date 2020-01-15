國民黨敗選檢討報告。(讀者提供)

國民黨敗選檢討報告。(讀者提供)

國民黨下午開2020總統和立委選舉敗選後首次中常會，黨中央將提出提報敗選檢討報告，報告有七頁，列出七大原因，從兩岸論述失靈、總統初選紛擾、惡質網軍帶風向、選戰策略失誤、黨內不團結、不分區提名爭議、未獲青年青睞，其中總統候選人韓國瑜個人形象、參選總統正當性及選戰策略等「韓國瑜因素」，都被黨中央逐一分析檢討。

不過資深中常委江碩平指出，下午組發會提出選戰檢討報告，他會主張退回，因為選前組發會評估選情，與投票結果南轅北轍，如今又閉門造車提檢討報告，毫無意義。他主張黨中央要分縣市以及婦女、青年、黨務幹部等不同群組，大鳴大放地座談檢討，分別找出檢討改建之道，「不必浪費時間在關門抄報紙、寫作文的書面檢討」。

國民黨檢討報告長達七頁，列出敗選七大原因，包括：一、「討厭民進黨」終不敵「亡國感」；二、兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局；三、惡質網軍帶領風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同；四、高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤；五、黨內矛盾不團結，輔選力道仍待加強；六、不分區名單未能符合外界期待；七、青年參與政治程度高，不受青年青睞。

報告中第三項原因指出，韓國瑜過去藉由「非典型國民黨」的庶民形象與個人特質，擅長用淺顯易懂且洞悉人民的想法語言，與選民溝通交流，以一人之姿帶起韓流旋風，再配合高網路聲量的空軍宣傳及有效整合的陸軍攻擊，成功在選戰中建立候選人個人形象，一舉翻轉高雄選情。

但這次競選過程中，因市長就職後不到半年就參選總統，無法彌平「落跑市長」爭議，誠信遭質疑；議會備詢跳針式回答、太平島挖石油、迪士尼到高雄、賽馬場、賽車場等極具話題性的政見逐一跳票，能力問題飽受懷疑；失言、歧視語言、違規農舍、豪宅案、麻將照到新莊王小姐案等等事件，私德問題備受考驗，大大削減庶民形象。

因韓一言一行都被放大檢視，面對質疑卻未能及時提出有力證據反擊，種種回應不精確，都成為敵對陣營攻擊破口，卻概括而論的僅以「黑韓」抹黑、抹紅、抹黃來迴避檢視，被民進黨結合新聞媒體與網軍抹黑攻勢形成輿論，製造「草包」既定印象，增強反對力道，嚴重影響選情，不利爭取青年及中選民認同。

從選舉結果論，投票率雖大幅提高，國民黨得票數較上屆總統選舉已成長近170萬票，表示既有支持者回流跡象，但蔡英文競選連任的選票仍成長近130萬，韓蔡相較，顯示蔡較能獲得新增選民及中間選民的支持與認同。

報告中第四大原因則指出，競選過程因韓國瑜競選團隊未與中央及地方輔選團隊緊密結合，無法配合地方需求參與重要輔選活動，總統候選人常僅「旋風式」造訪地方，雖在媒體佔據若干版面達傳播效果，但無法實質有效增加與地方緊密連結感，進而與立委選舉相互拉抬，收事半功倍之效。面對對手有執政優勢、行政資源，且黨總統候選人在參選時間短、佈局慢的情況下，僅以過去高雄市長1人作戰的成功經驗主導選戰，低估總統大選複雜性，未能讓各縣市競選組織發揮應有功能。

檢討報告也指這次選戰缺乏科學化的作戰方式，總統候選人在坊間媒體民調曾長期遙遙領先民進黨候選人，但在諸多事件影響下，民調數據一路下探，卻未見競選團隊參考及利用民調與大數據資訊，即時評估影響選情的重要因素，做好因應措施，進而隨時修正選戰步調，形候選人形象與特質、規劃選戰議題等作為。

報告內容直指韓陣營反其道而行，受同溫層迷惑，憑藉造勢活動熱度，質疑民調遭刻意操作，並提出「民調蓋牌」策略，意圖讓媒體及民間民調機構調查失真，掩蓋支持率滑落現象，因此同時間導致無法正確判斷選情的問題。從選舉結果觀察，坊間媒體民調雖數字有高有低，仍具一定參考價值。

(中時 )