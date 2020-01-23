廣東衛健委今日發布通告稱，新型冠狀病毒肺炎感染新增6例確診病例，累計確診32例，但令人較憂心的是，其中發現6起家庭聚集性疫情，顯示除醫院感染之外，家庭群聚感染的現象開始蔓延，這對於疫情防控造成更大挑戰。尤其是廣東有大量台商台幹聚集，感染風險大增，對近日台商陸續返台後在台灣的疫情防控也會造成更大壓力。

據廣東省衛健委通報，至23日凌晨，廣東新增新型冠狀病毒感染6例中，在中山、肇慶各有1例，其他2個地市新增確診病例中，廣州3例、深圳1例，使得廣東確診總數達到32例。其中雖無死亡病例，但有重症病例12例，危重病例3例。

由於廣東是台商台幹聚集地，加上春節臨近，返台的台商台幹增加。而近期已發現家庭聚集性傳染必定會造成潛在病例增加，在潛伏期過後病例將陸續浮現，對已返台的台商台幹疫情防控必須加倍留意。

廣東的通報說，確診病例中，廣州5例、深圳15例、珠海4例、佛山1例、韶關2例、惠州1例、中山1例、湛江2例、肇慶1例；重症病例中，深圳8例，珠海、佛山、韶關、惠州各1例；危重病例中，深圳2例、 珠海1例。近日由上述地區返台的人員，應特別留意自身健康管控，以免傳染給家人親友。

通報指出，目前追蹤到密切接觸者212人，全部在接受醫學觀察。廣東省累計確診的32例病例中，男性17例，女性15例，年齡介於10-81歲之間。確診病例中有28例在發病前有湖北居住史或旅行史，4例病例發病前無湖北居住史或旅行史，但均為湖北輸入病例家屬，因此確定已有家庭群聚感染現象。據統計，發現聚集性疫情已有6起，皆屬家庭傳播，涉及17例病例，無醫務人員病例。

(中時電子報)