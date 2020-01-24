美國著名生物製藥公司吉利德(Gilead Sciences Inc)本周四對外宣布，正在研究伊波拉病毒的解藥試劑，是否能夠能為對抗新型冠狀病毒的剋星。

吉利德公司的發言人，透過郵件對《路透社》表示，該公司正積極與美國和大陸的研究人員、臨床醫師合作，研究伊波拉藥物「Remdesivir」是否可以用在對抗武漢肺炎的病毒上。

這次武漢肺炎的感染症狀為呼吸道不適，有些案例跟中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)一樣致命，有些則是SARS的程度，也有部分案例就像是一般感冒。

而「Remdesivir」這個藥物，雖然還未證實可以抑制武漢肺炎的病毒，但是經過動物試驗後，發現對於SARS冠狀病毒竟是出乎意料地有效。

在疫情快速惡化，大陸封城的情況之下，每一個國家都擔心會演變成全球性傳染病。美國各大生技公司都積極研發，希望在病毒突變之前找到解藥。

(中時電子報)