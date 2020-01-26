武漢肺炎

武漢肺炎疫情迅速擴散，大陸確診病例已突破2,000。而死亡人數也逼近60。香港大學醫學院微生物學客座教授袁國勇26日說，香港可能即將出現「排山倒海」的疫情。

據東網報導，目前因應新型武漢肺炎最棘手的，就是還沒有找到引發疫情的野生動物病源，加上香港有尚未出現症狀的「隱形病人」，以及和快速測試的試劑供應吃緊。

對於港府應否該封城，他雖然不反對，但認為能發揮效用的時機已經過了。他呼籲民眾勤戴口罩、多用酒精搓手液，以免疫情在社區爆發。他指出，早在新年前，已有數以十萬計大陸旅客到香港，新年後又會有數以十萬計港人回鄉後返港，現階段很難阻截人口流動，但未來的十幾天將是防疫的關鍵。他呼籲所有的民眾戴口罩、多用酒精搓手液，在家中以1比99漂白水清潔，盡可能保障自己和周遭人的健康。

袁國勇指出，武漢肺炎的感染者未必會出現明顯病徵。他說，曾有一宗個案，7人家庭中6人都染病，而其中一個小孩卻完全沒有明顯症狀，如果拿這案例套用到香港，那現在社區內「一定」已經有若干「隱形病人」。

他估計，已發現的確診病患只有實際感染人數的一半。此外，他發現，目前武漢肺炎患者的肺部感染如「磨砂玻璃」，照肺片很難發現，只有照核磁共振才能獲悉詳細病情，不過核磁共振的成本和器材數量都無法高頻率讓病患使用。

此外，他透露，目前快速試劑的供應吃緊，以瑪麗醫院為例，現在只有約1000個儲備，或許沒辦法因應長時間需求，可能得靠醫管局和供應商協調，以穩定貨源。

(中時電子報)