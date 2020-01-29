兩家億旺彩券行29日真旺，同步開出大樂透春節大紅包。另外，還有數家彩券行在春節期間也連年開出大獎。

台彩表示，29日售出春節大紅包中獎彩券的38家投注站中，有兩家「億旺彩券行」，其中一家位於宜蘭縣羅東鎮，該家彩券行在105年曾開出10.56億元的威力彩頭獎，107、108年春節期間各開出過一次春節大紅包獎項，今年再度開出，可謂好運連年。另一家位於高雄市左營區的「億旺彩券行」則是第一次開出春節大紅包獎項，送出獎金100萬元。

此外在29日開出大獎的彩券行也見到數家常中大獎的「老面孔」。

台彩說，在中部地區站連年開出大獎分別在彰化縣彰化市的「金帥彩券商行」曾於104年開出1億元的大樂透頭獎，103年亦曾開出春節大紅包獎項，29日晚上再添一筆大紅包開出紀錄。其次在雲林縣斗南鎮的「金財神商行」自105年起每年均開出春節大紅包獎項，29日晚上再度開出，累積開出注數已達6次之多。第三家是在南投縣竹山鎮的「大運發商行」，其也是春節大紅包售出商店的榜上常客，105、106、108年都有開出紀錄，加上29日在內，累計開出次數已達到5次。

除了中部地區的投注站連年開出大獎外，台彩說，台北市中正區的「高進發商行」也是自105年起連續5年均開出春節大紅包的幸運商家，29日晚上為止，累計開出6次。

(工商 )