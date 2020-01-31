世界衛生組織(WHO)本周四宣布，將引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒定義為全球緊急事件。為何疫情已經蔓延了將近一個月，世衛開了無數次專家會議，再三討論之後才如此謹慎地宣布呢？

全球緊急事件的官方名稱為:「國際關注的公共衛生緊急事件」，是一項極為正式的官方聲明，代表:「透過疾病的國際傳播，將會構成對其他國家的公共衛生風險。可能需要採取協調一致的國際應對措施的重大事件。」

實務上來說，要達到國際緊急事件，必須達到幾個指標，諸如「情況嚴重、非常突然、不尋常事件，或意外狀況」，或者「公共衛生的影響超越國家的邊界​​」，或是「可能需要立即採取國際行動」等。

若是單一國家，或是單一地區少數國家中，發生的流行傳染疾病，即便疫情嚴重也未必會宣布國際緊急事件。因為一旦發出這項聲明，就代表了世界各國都必須採取必要措施，組成聯合防疫陣線，警戒程度隨之達到最高。宣布為緊急事件後，WHO會每三個月覆核一次。

WHO先前只有發布過五次國際緊急事件，按照時間順序是2009年H1N1流感大流行、2014年脊髓灰質炎疫情、2014年西非伊波拉疫情、2015-2016年寨卡病毒疫情、2018-2019年剛果伊波拉疫情。

2002-2003年的SARS當然會是國際緊急事件，但當時負責研究緊急事件的「緊急委員會」尚未成立，也就是在SARS疫情過後，WHO才因應未來可能發生的國際傳染病，而成立了這個委員會，由16位國際專家組成。

(中時電子報)