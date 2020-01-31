武漢肺炎疫情迅速蔓延，除了大陸有近萬人確診，超過200人死亡外，全球也有超過20個國家發現確診病例，甚至有國家已出現人傳人的本土病例。
德國衛生部門官員指出，已發現第5宗武漢肺炎確診病例，這名員工及其他4名患者都服務於巴伐利亞（Bavaria）一間公司。巴伐利亞衛生部門聲明說，新病例和斯坦柏格（Starnberg）一家公司的員工有關，而同家公司還有4宗已確診病例。
巴伐利亞衛生部門指出，明天將公布進一步細節。
(中時電子報)
#確診
武漢肺炎疫情迅速蔓延，除了大陸有近萬人確診，超過200人死亡外，全球也有超過20個國家發現確診病例，甚至有國家已出現人傳人的本土病例。
德國衛生部門官員指出，已發現第5宗武漢肺炎確診病例，這名員工及其他4名患者都服務於巴伐利亞（Bavaria）一間公司。巴伐利亞衛生部門聲明說，新病例和斯坦柏格（Starnberg）一家公司的員工有關，而同家公司還有4宗已確診病例。
巴伐利亞衛生部門指出，明天將公布進一步細節。
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