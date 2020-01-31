中國大陸武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，累積至今晨為止，全球累積確診9821例，中國大陸死亡人數達213例。隨著疫情持續升溫，若你有即刻了解第一手疫情資訊的需求，建議可以透過以下各個工具，協助你快速掌握最新疫情。

＊追蹤 [email protected] 疾管家

台灣疾病管制署自2017年開始和宏達電（HTC）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊合作，共同打造[email protected]帳號「疾管家」，當中提供公費接種流感疫苗、法定傳染病資訊、旅遊防疫等相關資訊。而隨著武漢肺炎的疫情散播，春節期間已增加了針對武漢肺炎的疾病介紹、預防方法，還有最新疾管署所公布的新聞稿等資訊。

台灣民眾若對掌握第一手疫情有所需求，可透過 LINE 搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，便可加入與此官方帳號，透過點選快速選單，或者手動輸入想要查詢的關鍵字，即時獲得最新的防疫訊息。

＊全球武漢肺炎疫情地圖

美國約翰霍普金斯大學提供了全球武漢肺炎疫情地圖，以圖形化方式呈現全球疫情散布情況。(摘自美國約翰霍普金斯大學)

針對武漢肺炎疫情，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）系統科學工程中心（Center for Systems Science and Engineering, CSSE）推出了蒐集 WHO(世界衛生組織)、美國疾病管制中心(CDC)跟中國國家衛生健康委員會(NHC)等官方所提供的數據，整合的全球肺炎疫情地圖，以圖形化的方式呈現當前全球各國、各城市的疫情，並且統計當前全球確診、死亡人數跟治癒人數等資料。而除了提供疫情追蹤地圖，美國約翰霍普金斯大學也提供了統計數據的 Google 表單，方便研究機構、民眾下載參考。

＊武漢肺炎 Messenger 聊天機器人(Chatbot)

Messenger用戶可以追蹤「武漢肺炎Chatbot」了解疫情資訊。(摘自武漢肺炎Chatbot Facebook 粉絲團)

除了透過 [email protected]疾管家的官方帳號來追蹤最新武漢肺炎疫情，新創團隊 GoSky 也在 Facebook Messenger 平台架設了「武漢肺炎 Chatbot」，透過整合來自WHO(世界衛生組織)、美國疾病管制中心(CDC)跟中國國家衛生健康委員會(NHC)等方面的官方數據，提供最新的各國確診病例數、相關新聞，戴/脫口找的方法，以及提供病例通報專線等資訊。

最後，隨著疫情持續升溫，台灣目前已確診病例數達 9 例。中央流行疫情指揮中心提醒，提醒，如自武漢及其鄰近區域返國，入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史，民眾如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條，開罰1萬～15萬元罰鍰。

(中時電子報)