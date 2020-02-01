在大陸外交部證實已經有62國家針對大陸公民採取了入境管制措施後，澳總理莫里森也親自於1日宣布，澳洲對陸發布旅行禁令，除了公民、永久居民以及直系親屬外之外，所有經過或從大陸出發的外籍旅客將被拒絕入境，並建議澳公民不要去大陸旅行。

據美國之音1日報導， 62個國家有6個國家對大陸公民採取了簽證收緊措施，4個國家採取入境限制措施，5個國家對護照簽發地為「湖北」及有「湖北」旅行經歷的人員進行重點入境管控，47個國家則對入境的大陸公民採取體溫檢測和健康狀況申報等措施。

澳洲於1日已出現10起武漢肺炎病例。莫里森表示，只要從大陸啟程或轉機的外國旅客，將會被拒絕入境，並同時建議澳洲公民不要赴陸旅行。此外，所有在澳的陸籍旅客，包括病發中心的湖北省，都要接受自離境起的14日自主隔離。而澳洲外長也表示，目前也已準備撤僑在武漢的澳洲公民，只待陸官方批准。

(中時電子報)