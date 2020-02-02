武漢肺炎疫情持續延燒，因此出現口罩搶購潮。台北市議員王鴻薇分析蔡政府平抑物價的政策後，直呼「到底誰在哄抬價格？」許多網友也對此超有感，並紛紛回文表達意見。

因應武漢肺炎，政府先前釋出600萬片口罩，每個8元惹議。經濟部日前宣布，2月1日起口罩調降為每片6元、3片18元。經濟部當時表示，年假結束後，經與通路商、物流商、製造商協調後，決定降價，等未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

王鴻薇在臉書貼出一張照片，並指出這張照片拍攝時間是政府出手統籌收口罩之前。當時COSTCO一盒200個口罩，售價285元，平均一個口罩1.425元。現在政府平抑物價，統一售價由一片8元降至6元。

「但是1.425元和6元間的距離，到底怎麼回事？」王鴻薇提及，過去蔬菜價格飆漲或缺貨，大型超市也都負擔平抑價格和供貨通路，這次為何只集中四大連鎖超市和藥妝店，最後決定一個高定價，結果又貴又買不到，大家都怨聲載道。

該文引來許多議論，網友紛紛表示「國難財。之前，我買一盒33元50個」、「的確不便宜……重點是一罩難求」、「這政府已經失能」、「口罩之亂，到處買不到」、「民進黨與『惡』的距離」、「重點是政府說口罩不外銷，夠台灣人使用，現在都在搶口罩！還有很多人沒口罩可用，連消毒用的酒精都買不到，這個政府是在做什麼？」、「議員不要再說口罩太貴了，還不如鼓勵大家不要搶買口罩。照政府這種方式在宣導，有再多口罩都不夠用。把口罩留給真正需要的人，不然需要口罩買不到才可笑」。不過也有網友認為「你拿costco的價格跟鋪貨超商的價格比？」

(中時電子報)