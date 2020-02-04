英國倫敦市中心昨（3）日發現一枚二次世界大戰時期的未爆彈，英國警方隨即封鎖附近街道，緊急疏散數千人。

倫敦蘇活區驚現二戰未爆彈，警方封鎖街道、疏散數千人。

倫敦蘇活區3日發現二戰未爆彈，警方立即疏散附近居民及上班族。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有電視新聞網（CNN）報導，倫敦知名的購物商圈蘇活區（Soho）街頭昨日發現一枚二戰未爆彈，建築工人下午在院長街（Dean Street）一處工地發現了這枚炸彈，下午約1時42分數十名警方趕至現場，他們隨即封鎖了數個街道，並且緊急疏散附近數千人。

英國倫敦蘇活區街頭3日發現一枚二戰未爆彈，警方立即拉起封鎖線、疏散數千人。（圖／美聯社）

蘇活飯店（Soho Hotel）公關韋瑪（Umika Verma）表示，發現未爆彈的工地就在飯店對面，警方告訴飯店櫃檯人員離開，「一點時間也不給，就是要『馬上』離開，所以我們5分鐘內就全部疏散了。」

蘇活區是倫敦最熱鬧的區域之一，辦公大樓、餐館、酒吧、劇院林立，網友上傳的畫面顯示，警方拉起封鎖線後，居民陸續離開建築物，街道上擠滿了人。

報導指出，英國警方當天是從倫敦的一級購物戰區牛津街（Oxford Street）、著名的查令十字路（Charing Cross Road）、沙夫茨伯里大街（Shaftesbury Avenue）之間拉起封鎖線。不過4個小時後，封鎖區域已經縮小至院長街。

Police are evacuating a large part of Soho after an unexploded WW2 bomb was found just off Dean Street. Cordon is being expanded and several streets are closed off. Dozens of police around and thousands of people being told to leave work. pic.twitter.com/qscw62Gk9T — Rob Picheta (@robpicheta) February 3, 2020

CNN指出，2015年東倫敦地區也曾發現一枚重達250公斤的二戰未爆彈，不過在市中心發現未爆彈的情形卻相當罕見。根據英國戰爭博物館（Imperial War Museum）紀載，二戰期間德軍對倫敦投下了12,000多噸的炸彈，造成近3萬人死亡。

(中時電子報)