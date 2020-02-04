英國倫敦市中心昨（3）日發現一枚二次世界大戰時期的未爆彈，英國警方隨即封鎖附近街道，緊急疏散數千人。

倫敦蘇活區驚現二戰未爆彈，警方封鎖街道、疏散數千人。

倫敦蘇活區3日發現二戰未爆彈，警方立即疏散附近居民及上班族。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有電視新聞網（CNN）報導，倫敦知名的購物商圈蘇活區（Soho）街頭昨日發現一枚二戰未爆彈，建築工人下午在院長街（Dean Street）一處工地發現了這枚炸彈，下午約1時42分數十名警方趕至現場，他們隨即封鎖了數個街道，並且緊急疏散附近數千人。

英國倫敦蘇活區街頭3日發現一枚二戰未爆彈，警方立即拉起封鎖線、疏散數千人。（圖／美聯社）
英國倫敦蘇活區街頭3日發現一枚二戰未爆彈，警方立即拉起封鎖線、疏散數千人。（圖／美聯社）

蘇活飯店（Soho Hotel）公關韋瑪（Umika Verma）表示，發現未爆彈的工地就在飯店對面，警方告訴飯店櫃檯人員離開，「一點時間也不給，就是要『馬上』離開，所以我們5分鐘內就全部疏散了。」

蘇活區是倫敦最熱鬧的區域之一，辦公大樓、餐館、酒吧、劇院林立，網友上傳的畫面顯示，警方拉起封鎖線後，居民陸續離開建築物，街道上擠滿了人。

報導指出，英國警方當天是從倫敦的一級購物戰區牛津街（Oxford Street）、著名的查令十字路（Charing Cross Road）、沙夫茨伯里大街（Shaftesbury Avenue）之間拉起封鎖線。不過4個小時後，封鎖區域已經縮小至院長街。

CNN指出，2015年東倫敦地區也曾發現一枚重達250公斤的二戰未爆彈，不過在市中心發現未爆彈的情形卻相當罕見。根據英國戰爭博物館（Imperial War Museum）紀載，二戰期間德軍對倫敦投下了12,000多噸的炸彈，造成近3萬人死亡。

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文章來源：Soho streets evacuated over WW2 bomb find

文章來源：Unexploded World War II bomb found in central London prompts evacuations

(中時電子報)

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