英國倫敦市中心昨（3）日發現一枚二次世界大戰時期的未爆彈，英國警方隨即封鎖附近街道，緊急疏散數千人。
綜合英國廣播公司（BBC）、美國有電視新聞網（CNN）報導，倫敦知名的購物商圈蘇活區（Soho）街頭昨日發現一枚二戰未爆彈，建築工人下午在院長街（Dean Street）一處工地發現了這枚炸彈，下午約1時42分數十名警方趕至現場，他們隨即封鎖了數個街道，並且緊急疏散附近數千人。
蘇活飯店（Soho Hotel）公關韋瑪（Umika Verma）表示，發現未爆彈的工地就在飯店對面，警方告訴飯店櫃檯人員離開，「一點時間也不給，就是要『馬上』離開，所以我們5分鐘內就全部疏散了。」
蘇活區是倫敦最熱鬧的區域之一，辦公大樓、餐館、酒吧、劇院林立，網友上傳的畫面顯示，警方拉起封鎖線後，居民陸續離開建築物，街道上擠滿了人。
報導指出，英國警方當天是從倫敦的一級購物戰區牛津街（Oxford Street）、著名的查令十字路（Charing Cross Road）、沙夫茨伯里大街（Shaftesbury Avenue）之間拉起封鎖線。不過4個小時後，封鎖區域已經縮小至院長街。
CNN指出，2015年東倫敦地區也曾發現一枚重達250公斤的二戰未爆彈，不過在市中心發現未爆彈的情形卻相當罕見。根據英國戰爭博物館（Imperial War Museum）紀載，二戰期間德軍對倫敦投下了12,000多噸的炸彈，造成近3萬人死亡。
(中時電子報)
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