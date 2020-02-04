大陸中國工程院院士、國家衛健委高級專家李蘭娟的研究團隊有重大發現！在武漢公佈治療新型冠狀病毒感染的肺炎的最新研究成果時，李蘭娟表示，抗愛滋病藥克力芝對治療武漢肺炎效果不佳，但另二種抗病毒藥物「阿比朵爾」(與「達蘆那韋」在特定濃度下，其抑制新型冠狀病毒的效率顯著。她已建議將這2種藥物列入國家衛健委的肺炎診療方案中，目前已有浙江的肺炎患者開始試用。

據《長江日報》報導，李蘭娟說，根據初步測試，在體外細胞實驗中顯示：（1）阿比朵爾在10~30微摩爾濃度下，與藥物未處理的對照組比較，能有效抑制冠狀病毒達到60倍，並且顯著抑制病毒對細胞的病變效應。（2）達蘆那韋在300微摩爾濃度下，能顯著抑制病毒複製，與未用藥物處理組比較，抑制效率高達280倍。

李蘭娟說，抗愛滋病藥物克力芝對治療新型冠狀病毒感染的肺炎效果不佳，且有毒副作用。她建議將以上兩種藥物列入國家衛健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第六版)》。

李蘭娟團隊成員、浙江援鄂重症救治組領隊、浙大一院副院長陳作兵提醒，「這兩種藥為處方藥，患者一定要在醫生的指導下服用。」他還介紹，現在這兩種藥物已經在浙江省新型冠狀病毒感染的肺炎患者中使用，下一步計畫用這兩種藥物替代其他效果欠佳的藥物。

據公開資料顯示，阿比朵爾(Arbidol) 是一種抗病毒藥物，由前蘇聯藥物化學研究中心研製開發，主要適應症是A類、B類流感病毒，同時對其他呼吸道病毒感染可能也有抗病毒活性；達蘆那韋(Darunavir)則是一種抗逆轉錄病毒藥物，用於治療和預防愛滋病(HIV / AIDS)。

(中時電子報)